گھٹال: مغربی بنگال کے گھٹال تھانہ کے تحت داس پور علاقے میں رہنے والا نوجوان ایس ایس سی پاس کیا۔ نام ویٹنگ لسٹ میں تھا۔ میں نے نوکری حاصل کرنے کے لیے بروکر کو 5 لاکھ ادا کئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نوکری نہیں ملی، پیسے واپس نہیں ملے۔ آخر کار نوکری کے متلاشی نے زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ Job Seeker Committed Suicide After Broker Refuse To Pay Money In West Medinipur

ذرائع کے مطابق نوجوان کا نام تپن دلوئی ہے۔ وہ مغربی مدنی پور کے داسپور کے بلوری علاقے کا رہنے والا ہے۔ انگریزی میں ماسٹرز۔ اور B.D بھی کیا۔ ایس ایس سی کا امتحان پاس کیا۔ نام ویٹنگ لسٹ میں تھا۔ نوجوان کے دادا نے بتایا کہ اس کا بھائی اس وقت کھیتی باڑی کرتا تھا۔ لیکن مقصد ہمیشہ پڑھانا تھا۔ ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے۔ تپن نے نوکری دلانے کے لئے ایک بروکر کو 5 لاکھ روپے ادا کئے تھے۔ اس کے لئے اس نے مختلف مالیاتی کمپنیوں سے پیسے لئے۔ لیکن کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی انہیں نوکری نہیں ملی۔

انہوں نے کہا کہ تپن نے اس شخص سے بار بار پوچھا کہ اس نے رقم کس کو دی تھی۔ لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ رقم کہاں گئی. اہل خانہ کے مطابق تپن نے اسی ڈپریشن میں گزشتہ رات خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اسے تشویشناک حالت میں ہسپتال لے جایا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی۔ متوفی کے بھائی نے کہا کہ پورے ملک میں مغربی بنگال کی تعلیمی نظام سب سے خراب ہے۔یہاں لوگ لاکھوں روپے لے کر بھی نوکری نہیں دیتے ہیں۔مغربی بنگال میں ان لوگوں کو نوکری ملتی ہے جو سیاسی رہنماؤں کی چاپلوسی کرتے ہیں اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔

واضح رہے کہ مغربی بنگال میں پیسے لے کر بھی نوکری نہ ملنے کا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی اس طرح کا واقعہ پیش آچکا ہے۔ادھر غیر قانونی بھرتیوں کے خلاف نوکری کے متلاشیوں کی تحریک جاری ہے۔ بدعنوانی کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ہائی کورٹ کے حکم پر سی بی آئی تحقیقات کر رہی ہے۔Job Seeker Committed Suicide After Broker Refuse To Pay Money In West Medinipur