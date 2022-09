ممبئی: انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کا 2023 سیزن اس کے پرانے فارمیٹ میں کھیلا جائے گا، جس میں ایک ٹیم کے لیگ مرحلے کے آدھے میچ گھر پر ہوں گے اور باقی مخالف ٹیموں کے گراؤنڈ میں ہوں گے۔Indian Premier League Will Back In OLD Format

بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) کے صدر سورو گنگولی نے ریاستی انجمنوں کو لکھے گئے خط میں یہ انکشاف کیا۔

ای ایس پی این نے جمعرات کو گنگولی کے حوالے سے کہا، "مردوں کے آئی پی ایل کا اگلا سیزن 'ہوم اینڈ اوے' فارمیٹ میں کھیلا جائے گا۔ تمام 10 ٹیمیں اپنے ہوم میچز مقررہ مقامات پر کھیلیں گی۔

کورونا وبا کی وجہ سے آئی پی ایل 2020 متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں دبئی، شارجہ اور ابوظہبی سمیت تین میدانوں پر منعقد ہوا تھا۔

سال 2021 میں ٹورنامنٹ کے انعقاد کے لیے دہلی، احمد آباد، ممبئی اور چنئی کے اسٹیڈیم کا انتخاب کیا گیا تھا، تاہم درمیانی ٹورنامنٹ میں کچھ کھلاڑیوں کے کورونا سے متاثر ہونے کے بعد آئی پی ایل 2021 کے باقی میچ بھی یو اے ای میں کھیلے گئے تھے۔

گانگولی نے ریاستی انجمنوں کو لکھے ایک خط میں یہ بھی کہا ہے کہ خواتین کا آئی پی ایل (ڈبلیو پی ایل) اگلے سال کے اوائل میں منعقد ہوگا۔

20 ستمبر کو بھیجے گئے ایک پیغام میں، گانگولی نے کہا، "بی سی سی آئی فی الحال خواتین کے زیر انتظار کے آئی پی ایل پر کام کر رہا ہے۔ ہم اگلے سال کے اوائل میں پہلا سیشن منعقد کرنے پر غور کر رہے ہیں۔Indian Premier League Will Back In OLD Format