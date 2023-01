کولکاتا: قرض لینے والے ڈیبٹ اسٹراکچر جیسی اصطلاحات کو غلط سمجھتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں یہ سب سے زیادہ زیر بحث موضوع ہے۔ ڈیبٹ اسٹراکچر میں نیا قرض لینا یا اسے منتقل کرنا شامل ہے (قرض کی ری فنانسنگ)۔ وہ ایک جیسے لگتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں وقت پر قرض ادا کرنا ہوگا، لیکن سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ جب شدید مالی بحران یا پھر دباؤ ہوتا ہے تو وہ قرض کی ادائیگی کے دستیاب ذرائع تلاش کرتے ہیں۔ How To Lose Bad Debt At Easier Terms Of Loan Repayment

ڈیبٹ اسٹراکچر کو آخری حربے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جسے قرض لینے والے ایسے حالات میں لے سکتے ہیں جہاں قسطیں ادا نہیں کی جا سکتیں۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ آپ کے موجودہ قرض سے متعلق بینک کے ساتھ شرائط و ضوابط کو تبدیل کرنا۔ بینکر آپ کی مالی صورتحال کو سمجھتا ہے اور آپ کی موجودہ ادائیگی کی مدت، قسط کی رقم وغیرہ کے حوالے سے نئے قواعد واضع کرتا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ (Debt Restructuring) کی سہولت ہر وقت دستیاب نہیں ہو سکتی۔ بینک ناگزیر حالات میں اس کی پیشکش پر غور کرتے ہیں۔ یہ بڑی حد تک ان عوامل پر منحصر ہے جن میں افراد اور تنظیمیں شدید بحران کا شکار ہیں۔

Refinancing کا مطلب ہے آسان شرائط کے ساتھ نیا قرض لینا۔ یہ آسان شرائط اور کم شرح سود کے ساتھ دستیاب قرض لینے کے لئے آتا ہے جب موجودہ قرض کی شرح سود اور زیادہ دیر سے ادائیگی کی فیس ہوتی ہے۔ قرض دہندہ اسے 'ٹاپ اپ لون' کے نام سے بھی پیش کرتے ہیں۔ ذمہ دار قرض لینے والے کے لئے یہ ایک فائدہ مند پہلو ہے۔ سود کی شرح میں کمی جیسے فوائد۔ مزید قرضے فراہم کئے جائیں گے۔ ری فنانسنگ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ ان توقعات کے پیش نظر مقررہ شرح سود پر جا سکتے ہیں کہ فلوٹنگ سود کی شرحیں مزید بڑھ جائیں گی۔ قرض لینے والے آسانی سے دوبارہ فنانسنگ کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں جب قرض لینے والوں کا واپسی کا ریکارڈ اچھا ہو اور ان کا کریڈٹ اسکور زیادہ ہو۔ نئے قرض پر کچھ اضافی فیسیں لگیں گی۔ آپ کو صرف اس صورت میں ری فنانسنگ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہئے جب آپ کو لگتا ہے کہ ان فیسوں کی ادائیگی کے بعد بھی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔How To Lose Bad Debt At Easier Terms Of Loan Repayment