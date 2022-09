مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ اور ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتابنرجی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت پر اپجی بھڑاس نکالی۔مرکزی حکومت تاریخ سے کھلواڑ کر رہی ہے۔CM Mamata Banerjee Says History OF India Is Being Changed Only For Politics Nothingelse

وزیراعلیٰ ممتابنرجی نے کہاکہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔اس ملک کی تاریخ کافی وسیع ہے لیکن چند لوگ سیاسی مفاد کے لئے اس کی تاریخ سے چھیڑ چھاڑکرنے کی کوشش کررہے ہیں۔اس سے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔تاریخ تاریخ ہوتی ہے جسے سنبھال کررکھنا ہر بھارتی شہری کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ Mamata on Rewriting History

وزیراعلیٰ ممتابنرجی نے کہاکہ بھارت کی تاریخ کو لے کر سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے۔آپ کہتے ہیں ملک میں رہنے والا ہر بھارتی آپ کی حمایت کرتا ہے تو پھر کیوں تاریخ کو مجروح کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

انہوں نے کہاکہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔اس سے آپ کا ووٹ بینک میں بھی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت کسی نا کسی ریاست میں نام بدل کر تاریخ سے کھلواڑ کرتی ہے ۔بی جے پی کی سیاست اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔

ان کاکہنا ہے کہ ملک میں مسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔کورونا وائرس کے منحوس دور کے خاتمے کے باوجود ملک کی معیشت میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے ۔بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔لوگ پریشان حال ہے لیکن اس کو لے کر کوئی نا پریشان ہے اور ناہی سنجیدہ ۔

ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی نے کہاکہ ہم نے اپنی ریاست مغربی بنگال کا نام بدل کر بنگلہ کرنے کے لئے برسوں پہلے اپیل کی تھی لیکن آج تک اس پر غور و فکر نہیں کی گئی ۔لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو بی جے پی گھنٹوں میں تاریخ بدل کر رکھ دیتی ہے۔