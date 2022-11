اگرتلہ:پولیس نے آج یہ اطلاع دی۔ پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ ایک نوجوان نے تشدد پر مبنی گیمز PUBG اور ٹی وی پر کرائم پر مبنی سیریلز دیکھنے کی لت کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے تین افراد اور ایک پڑوسی کا قتل کیا تھا۔Habits Of Crime And Serial Killed Four Person In Tripura

پولیس نے بتایا کہ نابالغ ( سال 17) نے ایک گھنٹے کے اندر داد (70 سال) ، ماں (32)، بہن (10) اور پڑوسی (45 سال ) کے سر پر وار کیا، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے اور پھر کلہاڑیوں سے وار کر کے چاروں افراد کا قتل کردیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ابھی تک قتل کی وجہ کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔

ملزم کے والد ہرادھن دیوناتھ نے انکشاف کیا ہے کہ ان کا بیٹا اسکول کے زمانے سے ہی منشیات کا عادی تھا، جس کے لیے وہ مسلسل رقم کا مطالبہ کرتے ہوئے جھگڑا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صرف پیسے کے لیے قتل نہیں کیا گیا ہوگا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ملزم نے ورچوئل کرائم سین میں ضرورت سے زیادہ نمائش کی وجہ سے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔

مسٹر دیوناتھ نے افسوس کا اظہار کیا کہ نوجوان کو اس کی لت سے چھٹکارا دلانے کے لیے، والدین نے اسے گھر سے باہر جانے سے روک دیا اور اسے گھر میں اسمارٹ فون اور کیبل کنکشن فراہم کیا، جس کے بعد وہ اپنا زیادہ تر وقت موبائل گیمز یا ٹی وی پر گزارتا رہا۔ لیکن کرائم سیریل دیکھ کر اپنا وقت گزارنے لگا۔ حال ہی میں، وہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر جوئے میں ملوث ہو گیا اور اس نے ہمیں اسے 40 ہزار روپے ادا کرنے پر مجبور کیا۔ ہم نے حالات کو سنبھالنے کے لیے کسی طرح رقم کا انتظام کیا۔ لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اسے کس چیز نے قتل کرنے پر اکسایا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کے دوران ملزم نے واقعہ کے بارے میں بتایا۔ اس کے اعترافی بیان کی بنیاد پر پولیس کرائم سین پروفائل تیار کرے گی اور جرم کے شواہد اور گواہوں کے بیانات کی تصدیق کرے گی۔

ایک پڑوسی نے پولیس کو بتایا، "اس نے سنیچر کی دوپہر کو دیوناتھ کے گھر پر بالی ووڈ کے گانے بجاتے ہوئے اونچی آواز کے ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ ساتھ ایک نوجوان کو روتے ہوئے سنا تھا لیکن کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے۔"