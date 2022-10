کولکاتا: مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا کے مسلم اکثریتی علاقہ بینباپوگھر تھانہ علاقے میں گجرات اینٹی ٹریرزم اسکواڈ اور کولکاتا پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس کی مشترکہ طور چھاپہ ماری مہم چلائی۔ گجرات اینٹی ٹریرزم اسکواڈ نے موبائل کے ٹاور لوکیشن کی,مدد سے کولکاتا کے دونوں نوجوانوں کو گجرات کے سرکاری دفتروں کو دھماکے سے اڑانے کی دھمکی دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ Gujarat ATS Arrested Two youth From Kolkata fOR Threatening Call

ذرائع کے مطابق کولکاتا کے بینیا پوکھر تھانہ کے تحت لیڈیز پارک سے دونوں نوجوانوں کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔گجرات اے ٹی ایس کی ٹیم نے دونوں نوجوانوں کو ٹرانزٹ ریمانڈ میں لے کر گجرات لے کر چلی گئی جہاں ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔کولکاتا کی اسپیشل ٹاسک فورس کے مطابق گرفتار افراد کی شناخت حبیب منڈل اور سرور حسین کے طور پر ہوئی ہے۔اس دن کولکاتا پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس نے بینیاپوکھر سمیت توپسیا،گلشن کالونی سمیت مختلف علاقوں میں چھاپہ ماری مہم چلائی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ گجرات اینٹی ٹریرزم اسکواڈ کی ایک ٹیم نے کولکاتا ڈک (کولکاتا بندرگاہ) میں کولکاتا پولیس کو اطلاع کئے بغیر خصوصی چھاپہ ماری مہم کے دوران کروڑوں روپے کی منشیات ضبط کی تھی۔ Gujarat ATS Arrested Two youth From Kolkata fOR Threatening Call