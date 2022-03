مغربی بنگال کے وزیر فرہاد حکیم نے کہا کہ رہائشی علاقوں میں کارخانوں اور گوداموں کے قیام کے خلاف کوئی نہیں ہے. کارخانوں اور گوداموں کو کس میں رکھا گیا ہے اس پر سوال اٹھتا رہا ہے. Green Signal to Action Against Factories and Warehouses in Residential Areas



رہاستی وزیر فرہاد حکیم نے کہا کہ پہلے رہائشی علاقوں میں چھوٹے پیمانے کے کارخانے اور گودام ہوا کرتے تھے لیکن ممتابنرجی کے اقتدار میں آنے کے بعد کارخانوں کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا. اس کے باوجود چند رہائشی علاقوں میں کارخانے اور گودام بھی ہیں. Green Signal to Action Against Factories and Warehouses



انہوں نے کہا کہ فائر بریگیڈ اور کولکاتا میونسپل کارپوریشن ان ہی کارخانوں اور گوداموں کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. رہائشی علاقوں میں قائم جن جن کارخانوں اور گوداموں کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ رہے گے انہیں کام کرنے کی اجازت ہو گی اس کے پاس نہیں ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے.



ریاستی وزیر فرہاد حکیم نے ٹینگڑا میں بھیانک آتشزدگی کے واقعے سے متعلق کہا کہ فارنسک ٹیم کی جانچ جاری ہے. رپورٹ آنے کے بعد ہی اس سلسلے میں واضع طور کچھ کہا جا سکتا ہے.



انہوں نے کہا کہ آتشزدگی سے متاثر کنبوں سے ہمدردی ہے. انتظامیہ ان کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے.