کولکاتا:مغربی بنگال میں ایک بار پھر شمالی بنگال کو علحدہ ریاست بنانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے۔ جی سی پی اے کے رہنما اننت مہاراج نے شمالی بنگال کو علیحدہ ریاست بنانے کے مطالبے پر مرکزی وزیر برائے مملکت سے ملاقات کی۔GCPA Leader Anant Maharaj Says Govt Will Announce North Bengal As A Union Territory Soon

شمالی بنگال کو علحدہ ریاست بنانے کا مطالبہ

مرکزی وزیر برائے مملکت نیشت پرمانک سے ملاقات کے بعد اننتا مہاراج نے کہا کہ کئی موضوع پر بات ہوئی ہے۔ مثبت باتیں ہوئیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔لیکن جو کچھ بھی ہو گا وہ عام لوگوں کے حق میں ہی ہوگا۔اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔

جی سی پی اے کے رہنما اننت مہاراج کئی دنوں سے علحدہ شمالی بنگال کا پرزور مطالبہ کر رہے ہیں۔ اننت مہاراج سے پوچھا گیا کہ کیا اس دن مرکزی وزیر مملکت کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ اس طرح بم پھٹ گیا۔ انہوں نے کہاکہ حکومت نے اس کا اعلان کیا ہے۔ پھر کہنے کو کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ بہت جلد ہوگا۔

گریٹر کوچ بہار کے رہنما نے گزشتہ ماہ وزیراعلیٰ کے پلیٹ فارم سے بنگال کی تقسیم کا مطالبہ کیا تھا۔ اس پر بھی بحث شروع ہو گئی۔ تاہم مرکزی وزیر مملکت سے ملاقات کے بعد علیحدہ شمالی بنگال کے مطالبے پر اننتا مہاراج کے سوال پر ایک بار زوردار بحث شروع ہو گئی ہے۔

ملاقات کے حوالے سے سیاسی حلقوں میں چرچے کم نہیں ہو رہے۔ نشیتھ پرمانک کا دعویٰ ہے کہ اس ملاقات کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نشیتھ کا دعویٰ ہے کہ ان دونوں کے درمیان تعلق بالکل 'مختلف' ہے۔ تاہم، نسیت بنگال کی تقسیم کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے رہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر علیحدہ شمالی بنگال ہوگا تو آپ اسے دیکھیں گے۔