کولکاتا: مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا کے بھوانی پور علاقے میں واقع ایک سوئمنگ کلب میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا۔

پدما پوکھر کے سوئمنگ کلب میں اچانک آگ کے شعلے بلند ہونے کی وجہ سے خوف و ہراس کا ماحول پید ہوگیا۔خوف کے ماحو ل میں لوگ بھاگنے لگے۔اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں۔ دیر رات میں آگ پر قابو پا لیا گیا۔

ابتدائی جانچ میں معلوم ہوا ہے کہ آگ کلب کے جمنازیم کے حصہ میں لگی۔ وہاں سے آگ بھوانی پور سوئمنگ ایسوسی ایشن کے سوئمنگ کلب میں پھیل گئی۔ آگ کے شعلے آس پاس کے درختوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا

ریاستی وزیر سوجیت بوس، ممبر پارلیمنٹ مالا رائے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئے۔ علاقے میں لوگوں کا ہجوم جمع ہوگیا تھا۔ پولس کو انہیں ہٹانے کے لیے جدوجہد کی۔ سوجیت باسو نے کہا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آگ کیسے لگی۔

اب اصل کام آگ پر قابو پانا ہے۔ امید ہے آدھے گھنٹے میں آگ پر قابو پالیا جائے گا۔ مجھے 10.15پر خبر ملی۔ میں نے فوراً انجن بھیجنے کو کہا۔ آگ مزید پھیل سکتی تھی۔ لیکن اب یہ کنٹرول میں ہے۔ کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔