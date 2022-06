ہوڑہ، مغربی بنگال: مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا سے متصل ہوڑہ ضلع میں سیاسی سرگرمیاں انتہائی عروج پر پہنچ چکی ہے. ابھی پرتشدد واقعات کے بعد حالات پر ابھی پوری طرح سے قابو پایا بھی نہیں گیا تھا کہ فرفرہ شریف کے پیرزادہ طٰحہ صدیقی اور بی جے پی کے رہنما آمنے سامنے آگئے ہیں. بی جے پی کے رہنما اومیش رائے نے فرفرہ شریف کے پیرزادہ طٰحہ صدیقی پر شیولنگ کے متعلق متنازع بیان بازی کے ذریعہ ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے خلاف ہوڑہ ضلع کے گولہ باڑی تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی۔ FIR Registered Against Pirzada Taha Siddiqui of Furfura Sharif



بی جے ہی کے رہنما نے کہا کہ فرفرہ شریف کے پیرزادہ طٰحہ صدیقی نے اپنے فیس بک پیج پر شیو لنگ سے متعلق نازیبا بیان بازی کیا ہے. ایک ہندو ہونے کے ناتے اسے کوئی قبول نہیں کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ طٰحہ صدیقی نے سوچی سمجھی سازش کے تحت ہندوؤں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش ہے. انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے فرفرہ شریف کے پیرزادہ طٰحہ صدیقی کے خلاف بیان بازی کرنے کے بجائے قانون کا سہارا لیا اور گولہ باڑی تھانے میں شکایت درج کرانے کے لیے پہنچ گئے۔ FIR Against Pirzada Taha Siddiqui



بی جے پی کے رہنما کے مطابق بھارتی قانون پر انہیں اعتماد ہے. فرفرہ شریف کے پیرزادہ طٰحہ صدیقی کو گرفتار کرکے سلاخوں کے پیچھے ڈال دینا چاہیے. پولیس اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے تو بی جے پی کے کارکنان بھی دوسروں کی طرح سڑکوں پر اتر کر احتجاج کریں گے. فرفرہ شریف کے پیرزادہ طٰحہ صدیقی کی جانب سے اس سلسلے میں اب تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔