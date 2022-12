کولکاتا: مغربی بنگال سستے غذائیت سے بھرپور کھانے کے لئے انڈے کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ لیکن اس انڈے کی قیمت اب آسمان پر ہے۔ ریٹیل مارکیٹ میں اب مرغی کے انڈے 7 روپے فی پیس میں فروخت ہو رہے ہیں۔ Eggs Prices Increase In Kolkata And Suburb In West Bengal

جیسے جیسے انڈوں کی قیمت بڑھ رہی ہے ویسے ویسے مڈ ڈے میل جیسی تمام سرکاری اسکیموں میں کٹوتی کی جارہی ہے۔ سردیوں میں انڈوں کی قیمت 4 سے ساڑھے 4 روپے تھی، اب انڈوں کی قیمت 7 روپے ہو گئی ہے۔ تاجر کوئی یقین دہانی نہیں دے سکتے کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا یا نہیں۔ پولٹری کے انڈے اس وقت اوپن مارکیٹ میں 14 روپے فی جوڑا ہیں۔ دیسی مرغی کے انڈے 10 روپے فی پیس۔ بطخ کے انڈے 10 روپے فی پیس۔

کولکاتا میں انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ

نیو مارکیٹ کے ایک انڈے فروش کے مطابق سردیوں کے موسم میں انڈوں کی بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے۔ کیک بنانے کے لئے انڈے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھروں میں بھی مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں آندھرا پردیش اور ریاست کے دیگر حصوں سے آنے والے انڈوں کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ ہمیں زیادہ قیمت پر خریدنا پڑتا ہے۔ منافع بھی خاص نہی ہے۔ اب قیمت جوں کی توں رہتی ہے لیکن ہر روز قیمت اوپر یا نیچے آتی جاتی ہے۔

ڈیم ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے رکن کاجل دتہ نے بتایا کہ عادت کے مطابق اس وقت مقامی لوگ زیادہ انڈے کھاتے ہیں۔ نتیجتاً بڑی مانگ پیدا ہوتی ہے۔ قیمتیں کسانوں کی تنظیمیں ان ریاستوں میں طے کرتی ہیں جہاں سے انڈے آتے ہیں۔ اب اس پر ٹرانسپورٹر کی لاگت بڑھ گئی ہے۔ ایندھن کی قیمت کے ساتھ ساتھ۔ اس پر ساہوکاروں کا منافع ہوتا ہے۔ خوردہ فروش اسی میں اپنا منافع ڈھونڈ کر انڈا فروخت کرتے ہیں۔