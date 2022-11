کولکاتا:مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا اور اس کے اطراف کے اضلاع کے بازاروں میں ں گزشتہ کئی مہینوں سے پیاز کی قیمت 40 روپے فی کلو تھی۔ اب یہ بڑھ کر 45 سے 50 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔Egg And Onion Prices Hike In Kolkata In West Bengal

پیاز اورا نڈے کی قیمت میں اضافے سے عام لوگ پریشان

کولکاتا کے مختلف بازاروں میں کچھ اچھی کوالٹی کی پیاز 50 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ گڑیا، مانک تلہ سمیت مختلف بازاروں میں اس قیمت پر پیاز فروخت ہو رہی ہے۔

پیاز کے تھوک فروشوں کا کہنا ہے کہ دیگر ریاستوں سے پیاز کی درآمد میں کمی سے پیاز کی قیمتوں میں اضافہ ہواہے۔ چند روز سے جاری بارش کے باعث پیاز کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔

تاجروں کا کہنا ہے کہ بہت جلد اس اضافی قیمت میں کمی کا امکان نہیں ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کو پیاز کی برآمد میں اضافہ بھی پیاز کی درآمد میں کمی کی ایک وجہ ہے۔

دوسری جانب مرغی کے گوشت کی قیمت بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔ کولکاتا میں کٹے ہوئے چکن کا گوشت کم از کم 220 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ کہیں قیمت 230 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ شادی اور پکنک کا موسم ابھی شروع ہونے والاہے۔

تاجروں کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان ہے۔مرغی کے گوشت کے ساتھ مرغی کے انڈوں کی قیمت میں بھی ہوشربا اضافہ ہونے پر عام لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔Egg And Onion Prices Hike In Kolkata In West Bengal