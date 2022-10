کولکاتا:مغربی بنگال میں ایس سی سی کے ذریعہ پرائمیری اور اپر پرائمیری اسکولوں میں اساتذہ کی تقرری میں بدعنوانی کی جانچ جوں جوں آگے بڑھ رہی ہے توں توں ترنمول کانگریس اور اس کے رہنماوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ED Appeals To Bankshal Court To Send Manik Bhattacharya In Jail Custody

انفورسمنٹ ڈائریکٹر نے ترنمول کانگریس کے رکن اسمبلی اور اسمبلی اوراسٹاف سلیکشن کمیشن کے سابق چیئرمین مانک بھٹاچاریہ کو سیالدہ کی بنکشال کورٹ میں پیش کی ۔ای ڈی نے مانک بھٹاچاریہ کو مزید 14 دنوں کے لئے عدالتی حراست میں بھیجنے کی اپیل کی ۔

سیالدہ کی بنکشال کورٹ نے انفورسمنٹ ڈائریکٹر کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے کہاکہ مانک بھٹاچاریہ پہلے ہی 28 اکتوبر تک جیل حراست میں ہیں۔ ان کی عدالتی حراست میں مزید توسیع کرنے کا کیا مطلب ہے۔ بنکشال عدالت نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو ہدایت دی کہ مانک بھٹاچاریہ کو عدالت میں دوبارہ 28 اکتوبر کو پیش کیا جائے۔

واضح رہے کہ ترنمول کانگریس کے رکن اسمبلی اور اسٹاف سلیکشن کمیشن کے سابق چیئرمین مانک بھٹاچاریہ کو ایس ایس سی اسکام میں ملوث پائے جانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔اس سے قبل ترنمول کانگریس کے معطل رہنما اور وزیر پارتھو چٹرجی کو ایس ایس سی اسکام میں گرفتار کیا تھا۔اس کے علاوہ شمالی بنگال یونیورسٹی کے وائس چانسلر،سابق ایس ایس سی کے چیئرمین کلیان موئے گنگولی بدعنوانی کے الزام میں جیل میں ہیں۔ED Appeals To Bankshal Court To Send Manik Bhattacharya In Jail Custody