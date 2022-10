اسلام پور: مغربی بنگال کے شمالی دیناج پور ضلع کے رائے گنج میں ٹرک میں اچانک بھیانک آتشزدگی کے واقعے میں ڈرائیور کی جھلسنے سے موت ہو گئی۔اس واقعے سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ ذرائع کے مطابق اتوار کی رات لوہے کی سلاخوں سے لدا ٹرک سلی گڑی سے مالدہ جا رہا تھا۔ ٹرک میں اچانک بھیانک آگ لگ گئی۔بس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ٹرک کے کیبن میں سو رہے ڈرائیور شدید طور پر جھلس گیا۔موقع پر ہی ڈرائیور کی موت ہو گئی۔ Driver Died After Truck Catches Fire In Raigunj In North Dinajpur

رائے گنج تھانے کی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر حالت کو قابو میں کیا۔مکل کے ایک انجن (گاڑی) نے جائے وقوع پر پہنچ کر گھنٹوں کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا۔ٹرک ڈرائیور کو شدید جھلسی ہوئی حالت میں رائے گنج میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال میں داخل کرایا جہاں ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کی۔ Driver Died After Truck Catches Fire In Raigunj In North Dinajpur

پولیس نے کہا کہ ڈرائیور کی شناخت شفیق الاسلام کے طور پر ہوئی ہے۔ سلی گوڑی سے مالدہ جانے کے دوران لوہے سے لدا ٹرک میں اچانک بھیانک آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ 34 نمبر قومی شاہراہ پر یہ واقعہ پیش آیا۔ شفیق الاسلام کے خاندان کے رکن منیر جمال نے الزام لگایا کہ شفیق کا قتل کرکے اس کی لاش کو ٹرک میں رکھ کر آگ لگا دی گئی ہے۔یہ ایک قتل کا معاملہ ہے۔ روپے کے لئے اس کا قتل کیا گیا ہے۔اس معاملے میں ملوث لوگوں کی گرفتاری اور سخت سزا کی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ Driver Died After Truck Catches Fire In Raigunj In North Dinajpur