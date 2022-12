کوچ بہار: مغربی بنگال کےکوچ بہار ضلع میں ایک سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر نے خون کی قلت سے نمٹنے کے لئے اپنی شادی کی تقریب میں خون عطیہ کا کیمپ کرکے سب کو حیران کر دیا۔ لوگوں نے بھی ڈاکٹر کے اس فیصلے کا خیرمقدم کیا۔Doctor Arrange Blood Donation Camp On His Marraige Day In Caoch Behar In Bengal

ڈاکٹر نے اپنی شادی کی تقریب پر خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا

کوچ بہار کے ایم جے این ہسپتال کے ڈاکٹر سائین پال نے گزشتہ روز اپنی شادی کی تقریب کے دن خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا۔پہلے لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا لیکن بعد ڈاکٹر کے فیصلے کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔اس موقع پر چالیس یونٹ خون جمع کیا گیا۔

انہوں نے کہاکہ بحیثیت ڈاکٹر وہ خون عطیہ کیمپ کے ذریعہ دورے لوگوں کو بھی اس کے لئے آگے آنے کا پیغام دیا۔ضلع میں خون کی زبردست قلت ہے۔عام لوگوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔غریب لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے کیمپ کے انعقاد کا فیصلہ کیا۔

کوچ بہار میڈیکل کالج اینڈ اسپتال کے ایم ایس وی پی ڈاکٹر راجیو پرساد نے کہا کہ کوچ بہار میڈیکل میں خون کی کمی ہے۔ مختلف کلب تنظیموں پر زور دیا گیا کہ وہ خون کے عطیہ کیمپوں کا انعقاد کریں تاکہ لوگوں کی پریشانی دور ہو سکے۔اس لئے جیسا کہ اب شادیوں کا موسم ہے اور بہت سے لوگ شادیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ روزانہ ایک خون کا عطیہ کیمپ لگایا جائے۔