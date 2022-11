کولکاتا: مغربی بنگال میں کولکاتا میونسپل کارپوریشن کے میئر فرہاد حکم کے ڈینگی کے خلاف بیداری میں تیزی لانے کے مقصد سے سڑکوں پر اترنے کے باوجود ڈینگی سے ہلاکت کا سلسلہ جاری رہے۔ Mayor Firhad Hakim Take Street To Awareness Campaign But Dengue Death Toll Rise Rapidly

دوسری طرف ہگلی کے اترپارہ میں بھی ڈینگی سے ایک بزرگ کی جان چلی گئی ہے۔ اترپارہ میونسپلٹی کے وارڈ نمبر 13 بھدرکالی کے رہنے والے سوپن گھوش کی ڈینگی کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ ان کی عمر 53 سال تھی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق سوپن گھوش کو بخار تھا۔ مقامی ڈاکٹر سے رجوع کیا گیا۔ لیکن بخار کم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں 4 نومبر کو اترپارہ کے ایک پرائیویٹ نرسنگ ہوم میں داخل کرایا گیا۔

وہاں سے سوپن گھوش کو 7 تاریخ کو سی ایم آر آئی، کولکاتا لے جایا گیا۔ لیکن جسمانی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ پرادھا کو آئی سی یو سے وینٹی لیشن پر منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد بدھ کی شام سوپن گھوش کا انتقال ہو گیا۔

دوسری جانب بدھ کی صبح ڈینگی سے 9 سالہ بچہ جاں بحق ہوگیا۔ جسن راجہ نامی بچہ تیسری جماعت کا طالب علم تھا۔ جسان راجہ ہوڑہ میونسپلٹی کے وارڈ نمبر 16 کے پل خانہ سیکنڈ بائی لین کا رہائشی تھا۔ 3 نومبر کو حسان کو بخار ہو گیا تھا۔ خون کے ٹیسٹ کے بعد معلوم ہوا کہ جسان ڈینگی میں مبتلا ہے۔ فوری طور پر حسان کو کولکاتا کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ لیکن پلیٹ لیٹس گرتا رہا۔

ہیلتھ بھون کے ذرائع کے مطابق ریاست کے 6 اضلاع میں بنیادی طور پر ڈینگی کی صورتحال تشویشناک ہے۔ کولکاتا کے علاوہ اس فہرست میں شمالی 24 پرگنہ، ہوڑہ، ہگلی، مرشد آباد اور جلپائی گوڑی شامل ہیں۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ کولکاتا میں ڈینگی مثبت کیسوںکی شرح پوری ریاست کے مقابلے دوگنی ہے۔Mayor Firhad Hakim Take Street To Awareness Campaign But Dengue Death Toll Rise Rapidly