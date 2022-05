بردوان، مغربی بنگال: بردوان ضلع کے مسلم اکثریتی علاقہ آسنسول میں واقع قاضی نذرالاسلام یونیورسٹی Qazi Nazarul Islam University میں سنتھالی زبان کے شعبے کو کھولنے کا مطالبہ ایک بار پھر زور پکڑنے لگا ہے. Demand for Sinhali Language. آدیواسی اسٹوڈنٹس فارم کے اراکین نے قاضی نذرالاسلام یونیورسٹی میں سنتھالی زبان شعبے کا مطالبہ کرتے ہوئے ریلی کا اہتمام کیا جس میں سینکڑوں آدیواسی نوجوانوں نے شرکت کی. Demand for Sinhali language department in Qazi Nazar-ul-Islam University.

ریلی میں شرکت کرنے والے آدیواسی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے کہا کہ سنتھالی زبان کے حق میں ریلی کے انعقاد کرنے کا مقصد انتظامیہ کو پیغام دینا تھا کہ اس قدم زبان کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے. آدیواسی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے کہا کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران سنتھالی زبان کی اہمیت اور اسے پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے.آدیواسی اپنی زبان کو لے کر فکر مند ہیں. انہوں نے کہا کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سنتھالی زبان شعبے کے نہیں ہونے کی وجہ سے آدیواسی نوجوان آگے کی پڑھائی مکمل نہیں کر پاتے ہیں. ہمارے لئے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔

آدیواسی اسٹوڈنٹس فارم کی جانب سے قاضی نذرالاسلام یونیورسٹی میں سنتھالی زبان شعبہ کھولنے کے ساتھ ساتھ دیگر مطالبات کو لے کر ضلع مجسٹریٹ کو عرضداشت پیش کیا.