حزب اختلاف کے رہنما اور بی جے پی کے رکن اسمبلی شھبندو ادھیکاری نے حالی شہر دھماکے کی تحقیقات Halisahar Explosion in North 24 Parganas قومی جانچ ایجنسی این آئی اے سے کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے. Demand for NIA Probe into Halisahar Blast



انہوں نے کہا کہ شمالی 24 پرگنہ کے حالی شہر میں جگن ناتھ گھاٹ کے کنارے ہوئے جس نوعیت کا دھماکہ ہوا ہے. وہ قابل تشویش ہے. اس پر ریاستی حکومت اور جانچ ایجنسی سی آئی ڈی کو فوراً حرکت میں آ جانی چاہئے.



ان کا کہنا ہے کہ لیکن دھماکے کی جانچ کی رفتار کافی سست ہے. حکومت کی جانب سے اب تک کوئی ردعمل نہیں آیا ہے جو ایک افسوسناک بات ہے.



حزب اختلاف کے رہنما کے مطابق بیرکپور سے بی جے پی کے رکن پارلیمان ارجن سنگھ سے اس معاملے پر بات چیت ہوئی ہے. ایک دو انتظار کرتے ہیں اگر ریاستی حکومت این آئی اے سے جانچ کرانے کی پہل نہیں کرتی ہے تو ہم وزارت داخلہ کو اس سلسلے میں خط لکھے گے.



انہوں نے کہا کہ حالی شہر دھماکے کی این آئی اے سے جانچ ہونی چاہیے. جس مقام پر دھماکہ ہوا ہے. وہاں ڈھائی فٹ گہرا گڑھا بن گیا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دھماکے کی شدت کتنی زبردست ہو گی.





واضح رہے کہ شمالی 24 پرگنہ کے حالی شہر کے جگن ناتھ گھاٹ کے کنارے ہوئے دھماکے میں ایک نوجوان کی موت ہو گئی جبکہ دیگر دو نوجوانوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے.



مغربی بنگال خفیہ ایجنسی سی آئی ڈی اور پولیس پورے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے. فورنسک ٹیم بھی تفتیش میں مصروف ہے.