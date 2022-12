ہگلی:مغربی بنگال کے ہگلی ضلع کے چندنگر علاقے میں سنتن سنگھا کلب گراونڈ میں مشق کے دوران ایک نوجوان کرکٹر کی چوٹ لگنے کے بعد موت ہوگئی۔اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔Death Of Young Cricketer During Practice At Chanannagar Ground In Hooghly District

ذرائع کے مطابق نوجوان کرکٹر کی شناخت دیپانکرداس کے طور پر ہوئی ہے ۔اس کی 18 برس تھی۔مسجد تلہ علاقے میں واقع گراونڈ میں دیپانکر داس اپنے تین دوستوں کے ساتھ مشق کر رہا تھا۔

دیپانکر داس کیچ پکڑنے کے دوران میدان میں گرپڑا۔زمین پر گرنے کے بعد وہ بیہوش ہوگیا۔نوجوان کو چند نگر محکمہ ہسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کی۔

ڈاکٹروں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی نوجوان کی موت کو لے کر واضح طور پر کچھ کیا جا سکتا ہے ۔فی الحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہی نوجوان کی موت ہو سکتی ہے۔

کوچ اور اس کے ساتھ پریکٹس کرنے والوں نے کہاکہ وہ(دیپانکرداس)ایک صلاحیت مند کرکٹر تھا۔بہت جلد ہی ریاستی ٹیم کی نمائندگی کرنے والا تھا۔چند دنوں کے بعد وہ پریکٹس کے لئے میدان میں آیا تھا۔