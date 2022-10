کولکاتا:خلیج بنگال میں طوفان سیترنگ 24 گھنٹوں کے اندر اندر کسی بھی وقت مغربی بنگال کے ساحلی اضلاع سے ٹکرا سکتا ہے۔ مغربی بنگال کے جنوبی 24پرگنہ ضلع سے محض 430 کیلومیٹر کی دوری پر ہے۔Cyclone Sitrang Hit Coastal District Of West Bengal Within 24 Hours But Impact Partial

محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان انڈومان کے قریب سمندر میں کم دباؤ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ڈپریشن 25 اکتوبر بروز منگل کو شدید ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ڈپریشن منگل کی صبح کو طوفان میں بدل جائے گا۔

طوفان سیترنگ مغربی بنگال سے 430 کیلو میٹر دور

یہ طوفان اڈیشہ کے ساحل سے ٹکرانے کا امکان ہے اور منگل 25 اکتوبر کو مغربی بنگال اور بنگلہ دیش کے ساحل سے ٹکرائے گا۔ طوفان کے پیش نظر پوجا اور دیوالی کی تمام تعطیلات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ جو لوگ اس وقت چھٹی پر ہیں انہیں کام میں شامل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خاص طور پر جنوبی بنگال کے اضلاع کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔

بدھ کی صبح بحیرہ شمالی انڈمان اور ملحقہ جنوبی انڈمان سمندر اور جنوب مشرقی خلیج بنگال میں کم دباؤ بن گیا۔ کم دباؤ جمعرات کی سہ پہر سے بتدریج مغرب اور جنوب مغرب کی طرف بڑھے گا۔ پیر کو طوفان کی طاقت میں اضافہ ہو گا۔ ایک گہرا افسردگی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد کم دباؤ بتدریج شمال کی طرف بڑھے گا اور 24 تاریخ یعنی پیر کو سائیکلون سیٹرنگ کی شکل اختیار کرے گا۔

طوفان کی سمت مغربی بنگال اور بنگلہ دیش کا ساحل ہو سکتا ہے۔ کم دباؤ شمال اور شمال مغرب کی طرف بڑھے گا اور 'سیترانگ' 25 تاریخ یعنی منگل کو مغربی بنگال-بنگلہ دیش کے ساحل سے ٹکرا سکتا ہے۔ جس کے نتیجے میں کالی پوجا کے اگلے دن ریاست میں خوفناک تباہی کا اندیشہ ہے

مغربی بگال کی حکومت کی جانب سے ساحلی اضلاع میں طوفان سیترنگ کے مدنظر تمام الرٹ جاری ہے۔ جنوبی24 پرگنہ کے سندربن کے قریب واقع خلیج بنگال میں ماہی گیروں کے سمندر پر جانے پر پابندی عائدی کردی گئی ہے۔