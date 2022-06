کولکاتا: مغربی بنگال کی سرزمین پر 34 برسوں تک حکومت کرنے والی سی پی آئی ایم اس وقت اپنی بقاء کی جنگ میں لڑ رہی ہے۔ سی پی آئی ایم کے ریاستی یونٹ نے عوام کے دلوں میں ایک بار پھر جگہ بنانے اور اعتماد حاصل کرنے کے ارادے سے ''دوارے رہنما منصوبے'' کا اعلان کیا۔ سی پی آئی ایم کے ریاستی یونٹ کے مطابق اس منصوبے کے تحت رہنماؤں کو پارٹی دفتر میں بیٹھنے کے بجائے عام لوگوں کے گھروں پر جا نا پڑے گا The CPI (M) mobilized to fight for its survival۔

گزشتہ چند انتخابات میں دوسری پوزیشن ملنے کے بعد سی پی آئی ایم مغربی بنگال کی سیاست میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ سی پی آئی ایم کے ریاستی جنرل سیکرٹری محمد سلیم نے کہا کہ ہماری پارٹی واحد سیاسی جماعت کو عوامی حمایت حاصل ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔

سی پی آئی ایم اپنی بقا کی جنگ کر لیے متحرک ہوئی

انہوں نے کہا کہ پارٹی دفتر میں بیٹھ کر سیاست کرنے کا زمانہ ختم ہوگیا۔ رہنماؤں کو عام لوگوں کے دل جیتنے کے لئے گھر گھر جانا پڑے گا۔ اس کے ذریعہ ہی لوگوں کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری پارٹی کے تمام سئنیر رہنما اپنے اپنے محلے میں دوارے رہنما منصوبے کو نافذ کریں گے۔ اس کے تحت لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہمارا ووٹ فیصد بڑھ سکتا ہے تو ہم لوگوں کے دلوں میں دوبارہ جگہ کیوں نہیں بنا سکتے ہیں۔

سی پی آئی ایم کے ریاستی یونٹ کے مطابق ہماری پارٹی ہی ترنمول کانگریس اور بی جے پی سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ سی پی آئی ایم ہی متبادل ہے۔ ایک دن مغربی بنگال کے عام لوگ اسے قبول کریں گے۔