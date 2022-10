جلپائی گوڑی:وزیر اعلیٰ نے منگل کو جلپائی گوڑی میں ایک تقریب میں مالبازار میں حادثے کے متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ وہیں،ممتا نے مانک سمیت ان نوجوانوں کو جنہوں نے دشمی کے دن 5 اکتوبر کو مال ندی میں تیز پانی آنے کی وجہ سے بھنور میں پھنس جانے والے لوگوں کی جان بچائی۔CM Mamata Banerjee Annouces Jobs For Youths Who Saved Many Lives In Jalpaiguri

جلپائی گوڑی کے مغربی تیشمیلا کے رہنے والے مانک کو وزیر اعلیٰ نے ایک لاکھ روپے کا چیک بھی دیا۔ وزیراعلیٰ نے انہیں گروپ سی یا کانسٹیبل کی نوکری کی پیشکش بھی کی۔ تاہم مانک ابھی تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ پولس کی نوکری کریں گے یا نہیں۔

انہوں نے ممتا سے فیصلہ لینے کا وقت بھی مانگا۔ وزیر اعلیٰ نے لوگوں کی جان بچانے واولوںسے کہا کہ ’’کیا آپ کو حکومت سے کچھ امید ہے؟ ان میں سے کچھ یہ پیشکش ملنے کے بعد نوکری چاہتے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے ان سب کو ان کی اہلیت کے مطابق ملازمتیں دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مانک نے بعد میں کہاکہ جب میں نے دریا میں چھلانگ لگائی تو میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ تک پہنچ جاؤں گا۔ میں نے اپنا موبائل ایک دوست کو دیا۔ میں پانی کے اس خوفناک بہاؤ سے 9 سے 10 لوگوں کی جان بچانے میں کامیاب رہا۔

نیلے رنگ کی ٹی شرٹ پہنے مسکراتے ہوئے نوجوان نے کہا کہ، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں وزیر اعلیٰ سے ملوں گا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایک دن وزیر اعلیٰ کو اتنے قریب سے دیکھوں گا۔ کون لے گا کون نہیں لے گا یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ نوکری ملے گی یا نہیں۔ کروں گا تو کیا کروں گا۔CM Mamata Banerjee Annouces Jobs For Youths Who Saved Many Lives In Jalpaiguri