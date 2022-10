کولکاتا:خلیج بنگال میں اٹھنے والا طوفان سیترنگ کا رخ بنگلہ دیش کی طرف مڑ چکا ہے اس کے باوجود مغربی بنگال کے ساحلی علاقوں پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اسی کے مدنظر ساحلی اضلاع میں الرٹ جاری کیا گیا ہے۔CM Mamata Banerjee Advices To People Not To Go Outside For Sitrang In West Bengal

اسی درمیان وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے عام لوگوں بالخصوص ساحلی اضلاع میں رہنے والے لوگوں سے منگل کے دن اپنے اپنے گھروں سے باہر نا نکلنے کی اپیل کی ہے۔اس کے ساتھ ساتھ ماہی گیروں کو انتظامیہ کی جانب سے اگلی ہدایت ملنے تک سمندر سے دور رہنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیراعلی ممتا بنرجی نے کہا کہ جب تک طوفان سیترنگ کا اثر مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک جنوبی 24 پرگنہ،شمالی 24 پرگنہ ،مشرقی مدنی پور،مغربی مدنی پور اور بردوان الرٹ جاری رہے گا۔

انہوں نے کہا کہ کالی گھاٹ میں واقع وہ اپنی رہائش گاہ سے پورے حالات پر نظر رکھیں کی۔متعلقہ اداروں کو ان کے رابطے میں رہنے کی کڑی ہدایت دی ہے۔ گھر سے ہی کنٹرول روم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنوبی 24 پرگنہ اور مشرقی مدنی پور ضلع کے ماہی گیروں کو اگلے24 گھنٹوں تک سمندر میں نا جانے کی ہدایت دی ہے۔ساحلی اضلاع کے لوگوں سے اپیل کی ہے بلا ضرورت اپنے اپنے گھروں سے باہر نا نکلے تو بہتر ہے۔