کولکاتا: مغربی بنگال ایس آئی ٹی یو(سیٹو) سمیت بائیں محاذ کی مختلف مزدور تنظیموں کی جانب سے غیر منظم شعبوں کے مفادات،پولیس کی زیادتی، سرکاری منافع بخش اداروں کو نجی کمپنیوں کے حوالے کرنے کے خلاف 16 دسمبر کولکاتا پولیس ہیڈکوارٹر لال بازار گھیراؤ کا اعلان کیا گیا۔CITU Will Hold Massive Rally And Lal Bazar Gherao On 16 December In Kolkata

ذرائع کے مطابق جلسہ 16 تاریخ کو سہ پہر 3 بجے راجہ سبودھ ملک اسکوائر پر بلایا گیا ہے۔ وہاں سے جلوس لال بازار جائے گا۔ آج کی میٹنگ سے بائیں محاذ کے چیئرمین بیمن باسو نے حکومت کو زبردست انداز میں ہدف بنایا۔

بمان بوس نے دعویٰ کیا کہ حکومت محنت کش عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے میں کامیاب نہیں ہے۔ اس کے لئے سب کو مل کر ایک بڑی تحریک کی تیاری کرنی چاہیے۔ مطالبات اور مسائل کو اجاگر کیا جائے اور عام لوگوں تک پہنچایا جائے۔

سنیئر رہنما بمان نے کہاکہ سی آئی ٹی یو سمیت تمام تنظیموں کو ایسا ماحول بنانا چاہئے کہ جو لوگ کارکنوں کے مسائل نہیں سننا چاہتے، انہیں سننے پر مجبور کیا جائے۔ معاملات کو عام شہریوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے بڑی جدوجہد کی تیاری کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ غیر منظم شعبے میں محنت کش لوگوں کے مفادات کے تحفظ کا کوئی متبادل راستہ نہیں ہے۔

غور طلب ہے کہ چند روز قبل ڈی اے کے مطالبے پر بائیں محاذ کی 27 تنظیموں نے مغربی بنگال اسمبلی کے گھیراؤ کا علان کیا تھا۔ دھرمتلہ سے جلوس نکلتے ہی مظاہرین کی پولیس سے جھڑپیں شروع ہوگئیں۔CITU Will Hold Massive Rally And Lal Bazar Gherao On 16 December In Kolkata