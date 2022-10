کولکاتا: اس کے علاوہ سی بی آئی نے انوبرتا منڈل کے بھتیجے راجہ گھوش کو بھی طلب کیا ہے۔ یہی نہیں، سی بی آئی نے انوبرتا دیدی کے نام پر شیو شمبھو رائس مل پر بھی چھاپہ مارا۔CBI Send Notice To MLA Anubrata Mondal Daughter And Nephew In Cattle Smuggling Case

سی بی آئی انوبرتا کے خلاف تحقیقات میں ان کی بیٹی اور رشتہ داروں، جاننے والوں اور مختلف لوگوں کے نام پر موجود بھاری اثاثوں کے ذرائع کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انوبرتا کے نام پر اے این ایم ایگرو فوڈ پرائیویٹ لمیٹڈ نامی کمپنی کے عہدیداروں کو بھی سی بی آئی نے نوٹس جاری کیا ہے۔

کمپنی کے دو ڈائریکٹروں میں سے کسی کو بھی پیر تک سی بی آئی کے کیمپ آفس میں کمپنی کی آمدنی اور اخراجات کے اکاؤنٹ سے متعلق تمام دستاویزات کے ساتھ حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی ہے، کمپنی میں سرمایہ کاری کے لیے رقم کہاں سے آئی۔ انوبرتا کی بیٹی سوکنیا منڈل اور انوبرت کے قریبی دوست ودیوتورن گاین کمپنی کے دو ڈائریکٹر ہیں۔

اس کے علاوہ سی بی آئی کا ایک گروپ انوبرتا منڈل کے گھر گئی اور سوکنیا منڈل کو آج صبح حاضر ہونے کا نوٹس دیا۔ حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ سکنیا منڈل فی الحال طبی وجوہات کی بناء پر بولپور سے باہر ہیں۔

سوکنیا کی طرح انوبرتا منڈل کے بھتیجے راجہ گھوش کو بھی سی بی آئی نے پیش ہونے کا نوٹس دیا ہے۔ انوبرتا منڈل کے بہت سے رشتہ داروں کی بڑی جائیدادوں کا سراغ لگایا گیا ہے۔

سی بی آئی حکام کا ماننا ہے کہ اس بڑی جائیداد کے پیچھے گائے کی اسمگلنگ کا پیسہ ہے۔ اسی دن بولپور رجسٹری آفس کا ایک ملازم بولپور میں سی بی آئی کے کیمپ آفس آیا اور انوبرتا منڈل کے آبائی گاؤں میں اپنے نام کی دو جائیدادوں سے متعلق دستاویزات جمع کرایا۔