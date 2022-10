کولکاتا:مغربی بنگال کے بیربھوم ضلع کے بولپور کے پروموٹر رانا سرکار، جو رکن اسمبلی انوبرتا منڈل کے قریبی مانے جاتے ہیں، نے رتن کٹھی میں سی بی آئی کے افسران سے ملاقات کی۔سی بی آئی ذرائع کے مطابق شمشیر کی طرف سے جمع کرائے گئے دستاویزات کی جانچ کے بعد سی بی آئی کے افسران کو گائے کی اسمگلنگ کیس کے ایک ملزم عبداللطیف کی چالیس سے زیادہ جائیدادوں کا پتہ چلا ہے۔Cattle Smuggling Case:Additional District Sub Registrar Present CBI Office In Bolpur

اس جائداد کی تخمینہ مالیت 50 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ سی بی آئی کو ناز ماربل کی دکان کے پیچھے زمین کا ایک بڑا پلاٹ بھی ملا ہے۔ تفتیش کاروں کے مطابق اس زمین کی ملکیت گائے کی اسمگلنگ کیس کے مرکزی ملزم انعام الحق اور عبداللطیف کے نام پرہے۔ تفتیش کاروں کا ابتدائی تخمینہ ہے کہ اس زمین کی موجودہ مارکیٹ قیمت 10 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ شمشیر سی بی آئی حکام سے بات کرنے کے ڈیڑھ گھنٹے بعد رتن کٹھی سے نکل گیا۔

عدالت میں جمع کرائی گئی چارج شیٹ میں سی بی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ شانتی نکیتن میں سوناجوری کے قریب ایک ہوم اسٹار کے نام پر بنائے گئے اکاؤنٹ کا استعمال کالے دھن کو لانڈر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ چارج شیٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انوبرتا نے 2018 سے 2022 کی آخری سہ ماہی تک کئی مراحل میں بینک ملازم کو 5 کروڑ 92 لاکھ روپے دیے۔ سی بی آئی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سبرتا نے انوبرتا کے خاندان کے اکاؤنٹ میں رقم بھیجنے کا انتظام کیا ہے۔

