کولکاتا: مغربی بنگال میں ہونے والے پنچایت انتخابات کے پیش نظر ریاست کے تمام اضلاع میں تمام جماعتوں کی سرگرمیاں تیز‌ ہوگئی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔CAA Will Not Implemented In West Bengal حکمراں جماعت ترنمول کانگریس اور بی جے پی نے شہرت ترمیمی ایکٹ کو موضوع بنا کر ووٹرز کی توجہ اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ایک طرف بی جے پی ریاست میں شہریت ترمیمی قانون کو نافذ کروانے کی بات کہتی ہے دوسری جانب ترنمول کانگریس اس قانون کی مخالفت کر رہی ہے۔

مودی اور شاہ کیا شہریت کے لئے کاغذات دیکھائیں گے

ریاستی وزیر فرہاد حکیم نے کہا کہ بنگال کے لوگوں بالخصوص مسلمانوں کو سی اے اے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری سیاسی جماعت اس قانون کو کسی بھی قیمت نافذ ہونے نہیں دیں گے۔ فرہاد حکیم نے کہا کہ پنچایت انتخابات کے مدنظر بی جے پی کے رہنماوں نے شہریت ترمیمی قانون کو سیاسی فائدہ کےلئے استعمال کر رہے ہیں۔ حزب اختلاف رہنما شبھندو ادھیکاری سمیت کئی اعلیٰ رہنما سی اے اے کو عام لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لئے استعمال کررہے ہیں لیکن انہیں پتہ ہونا چاہئے کہ بنگال میں سی اے اے کسی بھی قیمت پر نافذ نہیں ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت اسمبلی میں سی اے اے کے خلاف قرارداد پاس کر چکی ہے ۔ اس قانون کے لئے ہماری ریاست میں کوئی جگہ نہیں ہے۔اس کی مخالفت جاری رہے گی۔کولکاتا میونسپل کارپوریشن کے میئر نے کہاکہ سرٹیفکیٹ کون دیکھے گا؟ نریندر مودی، امیت شاہ؟ کیا ان کے پاس اپنی شہریت ثابت کرنے کے لئے کاغذات ہیں؟ وہ بھی ووٹر ہیں اور میں بھی ووٹر ہوں۔اس کے لئے ثبوت کیوں دینا پڑے گا ؟۔CAA Will Not Impmlemented In Bengal At Any Cost Says Firhad Hakim