مرشدآباد:مغربی بنگال کےمرشدآباد ضلع کے رگھوناتھ پور گنج تھانہ کے گیریا میں بھارت بنگلہ دیش سرحد کے قریب واقع پدما (بھاگرتی ندی) گشتی مہم کے دوران بی ایس ایف کا ایک جوان اسپیڈ بوٹ سے ندی میں گر کر ہلاک ہو گیا۔BSF Jawan Drowned IN Padma River In Murshidabad In West Bengal

ذرائع کے مطابق ڈیوٹی کے دوران بی ایس ایف کا ایک جوان سپیڈ بوٹ سے گر کر پدما میں ڈوب گیا۔ رگھوناتھ گنہ پولیس اسٹیشن کے گیریا بارڈر پر ہفتے کی علی الصبح پیش آنے والے اس واقعہ سے کافی سنسنی پھیل گئی ہے۔

اسپیڈ بوٹ سے ندی میں کر بی ایس ایف جوان ہلاک

بی ایس ایف 115 بٹالین بھاگیرتھی ندی میں جوانوں کی ایک ٹیم ہندوستان-بنگلہ دیش سرحد پر پدما میں گشت کر رہی تھی۔اسی درمیان وہ اسپیڈ بوٹ سے پانی میں گرا اور ڈوب گیا۔ وہ ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:Mehbooba Mufti on Global Hunger Index گلوبل ہنگر انڈیکس میں بھارت کی تنزلی، محبوبہ کا شدید رد عمل

بی ایس ایف ذرائع کے مطابق لاپتہ جوان کا نام امت کمار (25) ہے۔ وہ اتر پردیش کا رہنے والا ہے۔ خوطہ خوروں کی مدد غرقاب جوان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔یہ ایک افسوسناک واقعہ ہےBSF Jawan Drowned IN Padma River In Murshidabad In West Bengal