ریاست مغربی بنگال کے شمالی 24 پرگنہ کے ٹاکی میں واقع اچھامتی ندی میں بھارت - بنگلہ دیش آبی سرحد پر گشت کے دوران اسپیڈ بوٹ سے گر کر بی ایس ایف کے ایک جوان کی موت ہو گئی،ہلاک ہونے والے جوان کے گھر والوں نے بی ایس ایف پر لاپرواہی برتنے کا الزام عائد کیا ہے، اس واقعے کے بعد بی ایس ایف کی ٹریننگ کے طریقے پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے۔

jawan Died After Falling From a Speeding Boat of BSF in Ichhamati River



ذرائع کے مطابق شمالی 24 پرگنہ کے ٹاکی میں اچھامتی ندی میں واقع بھارت - بنگلہ دیش آبی سرحد پر بی ایس ایف کے بٹالین نمبر 85 کے جوان اسپیڈ بوٹ کے ذریعہ گشتی مہم پر تھے، اسی درمیان اسپیڈ بوٹ سے ای جوان اچھا متی ندی میں گر گیا، گشتی مہم میں شامل بی ایس ایف کے دیگر جوانوں نے اپنے ساتھی ندی سے نکالا اور گرامین ہسپتال میں داخل کرایا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قراردیا۔





بی ایس ایف کے ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے بی ایس ایف کے جوان کی شناخت نصیرالدین احمد کے طور پر ہوئی ہے، وہ مالدہ ضلع کا رینے والا تھا۔

بی ایس ایف کے مطابق پورے معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے. تفتیش مکمل ہونے تک اس معاملے کو لے کر کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔