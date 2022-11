کولکاتا:مغربی بنگال میں کولکاتا پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس نے ریاست میں القاعدہ کے ایک اور جنگجو کو گرفتار کیا ہے۔ اس حوالے سے سیاسی حلقوں میں شدید بحث جاری ہے۔ بی جے پی کے قومی نائب صدر دلیپ گھوش نے ریاستی انتظامیہ پر تنقید کی۔ ترنمول ریاستی جنرل سکریٹری کنال گھوش نے انہیں جواب دیا۔BJP MP Dilip Ghosh Take A Dig At CM Mamata Banerjee Over Terrorist Arrest

مبینہ دہشت گرد کی گرفتاری پر بی جے پی کی وزیراعلیٰ ممتابنرجی پر لفظی حملہ تیز

بی جے پی کے رکن پارلیمان دلیپ گھوش نے کہا کہ متھرا پور سے ایک دہشت گرد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے جس نے کئی لوگوں کا برین واش کیا ہے۔ وہ لوگ بنگلہ دیش سے داخل مغربی بنگال میں ہوئے اور یہاں سے نیٹ ورک پھیل رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہاوڑہ، شمالی 24 پرگنہ، جنوبی 24 پرگنہ، بیر بھوم، ندیا، مرشد آباد، مالدہ میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانے ہیں۔ پولیس سب جانتی ہے لیکن کارروائی نہیں کرے گی ۔ کیونکہ اس میں سیاست شامل ہے۔ حکومت جانتی ہے کہ ووٹ کا مسئلہ ہے۔ ووٹ بینک کی سیاست کی وجہ سے مغربی بنگال عسکری ماڈیول میں منتقل ہو چکے ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ ڈائمنڈ ہاربر کے عسکریت پسند دوسری ریاستوں میں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کا راز کھلا نہیں ہے۔ مغربی بنگال بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہے۔ اور یہ ہتھیار آہستہ آہستہ سیاسی مفادات کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس لیے سیاست خون سے رنگی جا رہی ہے۔

یہ بھی پڑھیں :Suspect Arrested from South 24 pgs جنوبی 24 پر گنہ سے دہشت گرد تنظیم سے مبینہ تعلق رکھنے کے الزام ایک اور شخص گرفتار

ترنمول کانگریس کےریاستی جنرل سکریٹری کنال گھوش نے دلیپ گھوش کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے دلیپ گھوش کو القاعدہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ جانئے آپ عمر میں بڑے ہیں، لیکن سیاست میں چھوٹے ہیں۔ القاعدہ کی بات1990 سے ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش سے اس سے متعلق شکایات ہوتی رہیں ہیں۔ بی ایس ایف سرحد پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ آپ کی مرکزی افواج مرکز 14 ریاستوں میں رپورٹ کرتی ہے۔ تمام تر سیکیورٹی انتظامات کے باوجود دراندازی کا سلسلہ جاری ہے اس کا جواب کون دے گا۔BJP MP Dilip Ghosh Take A Dig At CM Mamata Banerjee Over Terrorist Arrest