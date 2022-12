کولکاتا:مغربی بنگال کے مشرقی مدنی پور ضلع کے نندی گرام میں ترنمول کانگریس اوربی جے پی ورکروں کے درمیان تشدد اور ہاتھا پائی ۔حکمراں پارٹی نے الزام لگایا بی جے پی باہر سے لوگوں کو لا کر ووٹنگ کے عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاہم بی جے پی نے ان الزامات کی تردید کی اور ترنمول کانگریس پر تشدد کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔BJP And TMC Supporters Clash In Nandigram In West Bengal

جمعے کو دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ بی جے پی کا الزام ہے کہ ان کے ایک ورکر کا سر پھٹ گیا ہے۔ وہ اسپپتال میں زیر علاج ہے۔

ترنمول کانگریس نے شکایت کی کہ ان کے 3 کارکنوں کو بری طرح مارا پیٹا گیا ہے۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے نندی گرام تھانے کی بڑی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ لاٹھی چارج بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی ویکوٹیا کوآپریٹو ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ سوسائٹی کے الیکشن کو لے کر ماحول کشیدہ ہے۔

2021 کے اسمبلی انتخابات میں نندی گراممرکز تھا۔ کیونکہ ایک طرف ممتا بنرجی خود ترنمول کی امیدوار تھیں۔ دوسری طرف بی جے پی نےسابق ریاستی وزیر شوبھندو ادھیکاری کوٹکٹ دیا تھا ۔شوبھندو نے قریبی لڑائی کے بعد 1965ووٹوں سے کامیابی حاصل کی۔ لیکن ترنمول نے گنتی کے عمل میں بے ضابطگیوں کا الزام لگاتے ہوئے عدالت کا رخ کیا۔

اس کے بعد سے ہی دونوں پارٹیوں کے درمیان مقابلہ آرائی جارہی ہے ۔دن پہلے نندی گرام میں ایک اور کوآپریٹیو کے بارہ حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے۔ بی جے پی نے وہاں گیارہ سیٹیں جیتی ہیں۔ ترنمول کو صرف ایک سیٹ ملی۔ وہاں بھی ترنمول اور بی جے پی نے ایک دوسرے پر بدامنی کا الزام لگایاتھا۔BJP And TMC Supporters Clash In Nandigram In West Bengal