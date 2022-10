کولکاتا: ایس ایس سی کے ذریعہ اسکولوں میں اساتذہ کی تقرریوں میں بدعنوانی کے الزام میں گرفتار پرائمری ایجوکیشن بورڈ کے سابق صدر مانک بھٹاچاریہ کے گھر کی تلاشی کے دوران ای ڈی نے کئی سی ڈی ضبط کی۔ ان میں سے ایک سی ڈی میں کئی فولڈر تھے۔ اس فولڈر میں موجود دستاویزات کی بنیاد پر سینٹرل انٹیلی جنس ایجنسی کو ایک اہم معلومات ملی۔ فولڈر میں 4000 ہزار لوگوں کے نام ہیں جن میں سے 2500 لوگوں کو نوکریاں مل چکی ہیں۔ ED Says Manik Bhattacharya Provide Job To 2500 People By Own Source

ای ڈی حکام کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پورے معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ 14 دنوں کی حراست میں رہنے کے بعد مانک بھٹاچاریہ کو بینک شال عدالت میں پیش کیا گیا۔ دن کے سوال و جواب کے سیشن میں 4000 ملازمتوں کے متلاشیوں کا معاملہ سامنے آیا۔

ای ڈی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ تلاشی کے دوران فولڈر سے چار ہزار لوگوں کے نام ملے ہیں۔ اس کے بعد تفتیش کاروں نے بورڈ سے رابطہ کیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ ان چار ہزار لوگوں میں سے ڈھائی ہزار لوگوں کو نوکریاں ملیں۔ تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ ان ڈھائی ہزار لوگوں نے پیسے دے کر نوکریاں حاصل کیں، تفتیشی ٹیم نے اس معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔

یہ بھی پڑھیں:Trafficking and National Security 'منشیات کی اسمگلنگ اور قومی سلامتی' پر علاقائی اجلاس

قبل ازیں، ای ڈی نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ مانک کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ 64 لاکھ روپے پائے گئے۔ 2018 میں بنگال ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ سے رقم لی گئی۔ مانک کے خاندان کے افراد کے پاس بے نامی جوائنٹ اکاونٹس میں کافی رقم ہے۔ ای ڈی نے پہلے بتایا تھا کہ مانک کے کمپیوٹر فولڈر میں 61 لوگوں کے نام تھے۔ ای ڈی کا دعویٰ ہے کہ ان میں سے 55 کو روپے دے کر نوکریاں ملی ہیں۔ ای ڈی حکام نے عدالت میں اس طرح کی معلومات پیش کی۔ED Says Manik Bhattacharya Provide Job To 2500 People By Own Source