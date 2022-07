ریاست مغربی بنگال حکومت کی جانب سے ریاست کے تمام اضلاع کے بازاروں،دکانوں میں پلاسٹک کی تھیلی کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے.قانون پر عملدرآمد کرانے کے لئے انتظامیہ کی جانب سے سخت اقدامات کئے جا رہے ہیں،ذرائع کے مطابق اس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر پانچ سو روپے جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے.انتظامیہ کے اس فیصلے پر دکانداروں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔

پلاسٹک کی تھیلی

ذرائع کے مطابق اس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر پانچ سو روپے جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے.انتظامیہ کے اس فیصلے پر دکانداروں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے،دارالحکومت کولکاتا اور اس کے اطراف کے اضلاع شمالی 24 پرگنہ،جنوبی 24 پرگنہ، ہوڑہ اور ہگلی میں میونسپلٹیوں کے اہلکاروں نے مختلف بازاروں کے دورہ کیا اور دکانداروں کو حکومت کی ہدایت کے مطابق پلاسٹک کی پتلی تھیلی کے بجائے پلاسٹک کے موٹے بیگ استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔





اس سلسلے میں چند دکانداروں سے بات چیت ہوئی، انہوں نے ای ٹی وی بھارت سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پلاسٹک پتلی تھیلی پر پابندی عائد کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے متبادل کے طور پر جس بیگ کے استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی ہے،وہ کافی مہنگا ہے،انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سلسلے میں اضافی رقم خرچ کرنا پڑے گا. گاہکوں کو اس کی بھر پائی کے لئے اضافی قیمت ادا کرنے پڑے گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے.



ان کا کہنا ہے کہ حکومتی ہدایت کے مطابق جس پلاسٹک کی تھیلی کو اب ہم استعمال کریں گے وہ پہلے سے مضبوط تو ہے لیکن کافی مہنگا بھی ہے. اس سے خرچ زیادہ بڑھ سکتا ہے۔