کولکاتا: مغربی بنگال کے ادارلحکومت کولکاتا میں واقع کلکتہ ہائی کورٹ میں سی بی آئی کے وکیل کی طرف سے تجویز کردہ تین نام سدھانشو کھرے، مائیکل راج اور اشون سنگھوی ہیں۔ ان تینوں میں سدھانشو کولکاتا میں کام کر رہے ہیں۔ مائیکل رانچی میں کام کرتا ہے۔ سنگھوی چندی گڑھ میں کام کر رہے ہیں۔ ان تینوں ناموں پر بحث کے دوران جسٹس گنگوپادھیائے نے سی بی آئی کے وکیل سے پوچھا کہ معلوم کریں کہ پنکج سریواستو کہاں ہیں؟ سی بی آئی کے مطابق وہ اب غازی آباد میں سی بی آئی کے تربیتی مرکز میں ہیں۔ وہ سی بی آئی کے جوائنٹ ڈائریکٹر، آئی جی رینک کے افسر ہیں۔ لیکن عدالت ڈی آئی جی رینک کے افسر کو سیٹ کی سربراہی چاہتی تھی۔

جج نے سی بی آئی کے وکیل سے پوچھا کہ کیا پنکج سریواستو کو کلکتہ واپس لانا ممکن ہے؟ انہیں متعلقہ فریقوں سے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے 15 منٹ کا وقت دیا گیا۔ 3.30پر دوبارہ سماعت شروع ہوئی۔ جب سی بی آئی نے اس معاملے میں منع کیا توتو جسٹس سنگھوی نے ان کے نام پر مہر لگا دی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نشست کے سربراہ کے طور پر وہ ایسے شخص کو چاہتے ہیں جو ریاست کے جغرافیہ سے واقف ہیں۔ جسٹس گنگوپادھیائے نے مزید کہاکہ میں نہیں چاہتا کہ بھرتی بدعنوانی کی انکوائری کا وہی نتیجہ نکلے جو شاردا انکوائری کا ہے۔

کولکاتا ہائی کورٹ کے جسٹس ابھیجیت گنگوپادھیائے نے بدھ کو سی بی آئی کے سابق ڈی آئی جی اکھلیش سنگھ کو خصوصی تفتیشی ٹیم (ایس آئی ٹی) کی سربراہی کا حکم دیا۔ سی بی آئی نے جمعرات کو عدالت کو بتایا کہ اکھلیش کلکتہ نہیں آ سکتے۔ سی بی آئی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اکھلیش کو ترقی دی گئی ہے۔ انہیں دہلی سے آسام منتقل کر دیا گیا ہے۔ متعلقہ محکمے نے 15 نومبر کو ان کے تبادلے کی منظوری دی۔