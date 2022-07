کولکاتا: مغربی بنگال کے وزیر فرہاد حکیم نے کہا کہ مرکز میں بی جے پی کی قیادت والی حکومت صنعت کاروں کی دوست حکومت ہے. اس سے زیادہ امید نہیں کی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت ہر محکمے کو نجی کاری میں تبدیل کر رہی ہے اسی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. کیونکہ نجی کمپنیاں اپنی اپنی شئیرز کو مارکیٹ میں لگا رہی ہیں اور عام آدمی اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ The Anti People Policy of the Central Government is an Obstacle to the Development of the Country



ان کا کہنا ہے کہ برسوں پہلے بابائے قوم گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر ہمارے ملک گھوڑا گاڑی، بیل گاڑی عوام کی پہلی پسند ہے تو اس کی ہی ترقی کرنی چاہیے جس سے آنے والے دنوں میں ترقی کی دوڑ میں خود کو شامل کر سکے لیکن بی جے پی روایتی طریقے سے ہٹ کر کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ Firhad Hakim on Modi Govt۔ کولکاتا میونسپل کارپوریشن کے میئر فرہاد حکیم نے کہا کہ کھانے کے تیل میں 50 روپے کم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے یہ کیسے ممکن ہے. کمپنیاں اس کے لئے تیار ہوں گی۔

انہوں نے کہا کہ پٹرول، ڈیزل اور رسوئی گیس کی قیمتیں کم کرنی پڑے گی اس کے بعد ہی مہنگائی پر قابو پایا جا سکتا ہے ورنہ لوگوں کو مزید برے دنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔