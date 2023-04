کولکاتا:مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا میں امریکی قونصلیٹ میں موسمیاتی تبدیلی کے موضوع پر سمینار کا اہتمام کیا گیا۔اس موقع پر امریکن افیئرز آفیسر (پی اے او) اور کولکاتا میں قونصلیٹ جنرل ایڈریئن پریٹ نے کہاکہ امریکی حکومت صاف ستھری ٹیکنالوجیز کی ترقی اور تعیناتی کی حمایت کے لئے سرمایہ کاری کے سرمائے کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ آب و ہوا کے خطرات کے مطابق ڈھالنے اور لچک پیدا کرنے کے لئے صلاحیت کی تعمیر کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لئے ہندوستان کے عزم کو آگے بڑھانے کے لئے بھی پرعزم ہے۔

انہوں نے نوٹ کیا کہ امریکی محکمہ خارجہ نے پلاسٹک آلودگی کے چیلنج اور پائیدار، مقامی اور علاقائی حل پیدا کرنے کے لئے مربوط ٹھوس فضلہ کے انتظام کی حکمت عملیوں کو فروغ دینے کی اہمیت پر مرکوز آسیان منصوبوں کی حمایت کی ہے۔

یہ تقریب پراجیکٹ اچامتی کاواتھا کا اختتام تھا، جس کا مقصد سرحد کے پار اور مغربی بنگال کے پانچ مختلف مقامات - دتاپولیا، بونگاؤں، بشیرہاٹ، ٹاکی اور جوگیش گنج میں پلاسٹک کی آلودگی کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے، جو کہ موسمیاتی حساسیت میں آتے ہیں۔ یہ منصوبہ ایک سال سے چل رہا ہے تاکہ امریکہ میں آب و ہوا کی کارروائی کے بارے میں آگاہی پیدا کی جا سکے۔

یہ عوامی مہمات اور تقریریں بنانے اور مضبوط کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے جو آلودگی کو کم کرنے کے مسئلے کو اجاگر کرتی ہیں۔ پلاسٹک پر زوردینے کے ساتھ عام طور پر سرحدی ندیوں اور پانی کے نظام میں یہ کیسے آب و ہوا کے ایجنڈے کو متاثر کرتا ہے اس بات کا مطالعہ بھی کیا جا رہا ہے ۔