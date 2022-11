کوچ بہار:مغربی بنگال کے کوچ بہار ضلع کے شیتل کوچی کے رہنے والے ایک کسان کی بیٹی افروزہ خاتون نے ملک و ملت کا نام روشن کرتے ہوئے یو جی سی نیٹ امتحان میں بنگالی کے مضمون میں ملک میں پہلا مقام حاصل کیا ہے۔Afroza Khatoon Of Coach behar Clinch Fisrt Position In Country In Bengali Subject In UGC Net

افروزہ خاتون نے پورے ملک میں پانچ ہزار 331 امیدواروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یو جی سی نیٹ امتحان میں بنگالی کے مضمون میں ملک میں پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ان کی کامیابی پر نا صرف پڑوسی بلکہ پورے گاوں کے لوگوں نے انہیں مبارکباد دی۔اس موقع پر سیاسی رہنما کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں وہ بھی کامیاب امیدوار کو مبارکباد دینے کے لئے پہنچ گئے۔

افروزہ خاتون نے کہاکہ اس کے لئے انہوں نے کڑی محنت کی تھی اور اس کا پھل بھی ملا۔بھارت میں نمبر ون بننے پر خوشی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ اس بات کو لے کر خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے بنگلہ زبان میں یوسی جی نیٹ کلیئر کیا۔اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔

انہوں نے کہاکہ زبان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے بنگلہ زبان کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہے لیکن انہیں اتنا کہنا ہے کہ آپ میں صلاحیت ہے توآپ کسی بھی زبان پڑھ کر نیٹ کلئیر سکتے ہیں۔مجھے خوشی ہے کہ میں نے بنگلہ زبان میں نیٹ پاس کیا ہے۔

ان کاکہنا ہے کہ اس کامیابی کے لئے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میرے لئے بڑی قربانی دی ہے۔والد سارا دن کھیت میں کام کرنے کے بعد جب گھر واپس آتے ہیں تو میری پڑھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔یہ کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔والدحکیم صاحب نےکہاکہ بیٹی کی کامیابی کے بارے میں سن کر بہت اچھا لگا۔اس سے زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہوں۔