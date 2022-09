مغربی بنگال میں مالی بدعنوانی کی جانچ میں مصروف انفورسمنٹ ڈائرکٹوریٹ نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آن لائن گیمینگ آیپس کا معاملہ تصور سے بھی بڑا اور پیچیدہ ہے۔اس کی تفصیلی جانچ میں وقت لگ سکتا ہے۔Aamir khan May FLY Abroad In Online Games Apps In Garden Reach Says ED

انہوں نے کہا کہ آن لائن گیمینگ آیپس کے کلیدی کردار ادا کرنے والا عامرخان جانچ سے بچنے کے لئے ملک سے باہر نکل سکتا ہے۔ایشیا کے کسی ملک میں نام بدل کر رہ سکتا ہے۔اس پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ آن لائن گیمینگ آیپس ملکی نہیں بلکہ بین الاقوامی منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے۔عامرخان کا بین الاقوامی سطح پر لین دین کا انکشاف ہوا ہے۔اس کی جانچ کی جا رہی ہے۔

واضح رہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر گارڈن میں ریچ میں واقع مکان میں چھاپہ ماری مہم چلائی ۔لیکن چھاپہ ماری کی کارروائی جوں جوں بڑتھی گئی توں توں پردےکے پیچھے کی کہانی سامنے آنے لگی۔پتہ چلا ہے کہ ناصر خان کے والد عامر خان آن لائن گیمننگ کے ذریعہ لوگوں کوٹھگنے کاکام کرتے تھے۔آن لائن گیمننگ کے خلاف متعدد لوگوں نے شکایت درج کرائی تھی۔اسی شکایت کی بنیاد پر چھاپہ ماری کارروائی کی گئی۔

گارڈن ریچ میں کروڑوں روپے کی برآمدگی پر کانگریس کے رہنما ادھیررنجن چودھری، سی پی آئی ایم کے ریاستی جنرل سیکریٹری محمد سلیم ،سی پی آئی ایم کے رہنما سجن چکرورتی اوربی جے پی کے ریاستی صدر سوکنتا مجمدار نے مغربی بنگال کی حکومت پر جم کرتنقید کی۔Aamir khan May FLY Abroad In Online Games Apps In Garden Reach Says ED