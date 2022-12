کولکاتا: مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا کے جنوب میں واقع ٹھاکر پوکر کے ایک نجی کینسر اسپتال میں ڈاکٹروں نے غیرمعمولی سرجری کرکے معمر خاتون کے جسم سے 46 کلو وزنی ٹومر نکالا۔ اس وقت خاتون مکمل طور پر صحت مند ہے۔ 46 KG Tumor Removed By Doctors From 64 Years Old Lady At Provate Cancer Hospital in Kolkata

خیال رہے کہ حال ہی میں کولکاتا کے ایس ایس کے ایم اسپتال کے ڈاکٹروں نے ایک مریض کے جسم سے 6 کلو وزنی ٹیومر کو سرجری کرکے باہر نکالنے کا کارنامہ انجام دیا تھا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق معمر خاتون کا نام سشمیتا داس ہے۔ 61 سالہ سشمیتا ساکن بہالہ کی رہنے والی ہیں۔ وہ گزشتہ 15 سال سے بیمار تھی۔ وہ مسلسل پیٹ کے درد میں مبتلا تھی۔ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کا پورا جسم جھکا ہوا تھا۔

ضعیفہ کو سانس کی تکلیف شروع ہو گئی۔انہیں چںد دنوں قبل نجی ہسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں ان کا آپریشن کیا گیا ۔مریض کے اہل خانہ کی جانب سے انہیں پہلے ایک اور نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ بعد میں سشمیتا کو ٹھاکر پوکر کے اس کینسر اسپتال لایا گیا۔ اس ہسپتال کے سرجیکل آنکولوجسٹ سبرتا ساؤ کی نگرانی میں علاج شروع ہوا۔

ڈاکٹر ساؤ نے کہاکہ جب ہم نے پہلی بار اس مریض کو دیکھا تو اس کی حالت بہت نازک تھی۔ ہم نے مختلف طبی امداد سے اس کا ابتدائی علاج شروع کیا۔اس کے بعد چھ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ ہم نے اس کا سی ٹی اسکین کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہ بھی ہمارے لئے ایک بڑا چیلنج تھا۔ آخر کار ہم وینٹیلیشن سپورٹ کے ساتھ ان کا سی ٹی اسکین کیا۔ اس رپورٹ سے ہمیں معلوم ہوا کہ سشمیتا کے پیٹ میں ایک بڑا ٹیومر ہے۔ ڈاکٹر نے مزید کہا کہ اس ٹیومر کا وزن تقریباً 46 کلوگرام تھا، تاہم، مریض کا اپنا وزن صرف 50 کلو کے قریب تھا۔ اس کے نتیجے میں، مریض کا وزن تقریباً 100 کلو تک بڑھ گیا جب کہ ٹیومر پیٹ میں تھا! جس کی وجہ سے یہ اسے ہسپتال کے بستر پر رکھنا مشکل تھا۔

اس کے گھر والوں نے بھی اسی پریشانی کا ذکر کیا جس سے آگاہ کیا گیا۔تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ہم نے اس کے گھر والوں کی رضامندی سے سرجری کی، سرجری گزشتہ جولائی میں ہوئی تھی۔اس وقت مریض کا جسم اتنا بڑا ہوا کہ سرجری کے دوران چار ہر وقت صحت مند رہے۔46 KG Tumor Removed By Doctors From 64 Years Old Lady At Provate Cancer Hospital in Kolkata