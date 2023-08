دہرادون/ہری دوار: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے قومی صدر جے پی نڈا اتوار کو اتراکھنڈ کے ایک روزہ دورے پر پہنچے۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی، پارٹی کے قومی جنرل سکریٹری اور ریاستی انچارج دشینت گوتم اور پارٹی کے ریاستی صدر مہندر بھٹ نے صبح دہرادون کے جولی گرانٹ ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد وہ سیدھے ہردوار پہنچے، جہاں انہوں نے کئی پروگراموں میں حصہ لیا۔ انہوں نے 'میری ماٹی میرا دیش' مہم کے حصہ کے طور پر ہردوار کے رشی کل یونیورسٹی کیمپس میں پودا لگایا۔ اس دوران انہوں نے شہداء کو آزادی کے امرت دور میں یاد کرتے ہوئے ہر گاؤں میں جذبہ حب الوطنی کو بیدار کرنے کی اپیل کی۔



اس کے بعد مسٹر نڈا نے سینکڑوں کارکنوں کے ساتھ رشی کل آڈیٹوریم میں وزیر اعظم کے 'من کی بات' پروگرام کے 104ویں ایڈیشن کو سنا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نجی ہوٹل میں ریاستی کور کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کیا۔ جس میں انہوں نے عہدیداروں کے ساتھ تعاون کیا اور آئندہ پارلیمانی انتخابات کے ساتھ ساتھ باگیشور میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں پارٹی امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرانے کی ترغیب دی۔

اس دوران ریاستی شریک انچارج، قومی نائب صدر ریکھا ورما، ریاستی جنرل سکریٹری اجے کمار، ہردوار کے رکن پارلیمنٹ اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر رمیش پوکھریال 'نشنک'، راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ کلپنا سینی، علاقائی ایم ایل اے مدن کوشک، ریاستی جنرل سکریٹری آدتیہ کوٹھاری، کھلیندر چودھری، منویر سنگھ چوہان، ضلع صدر سندیپ گوئل، جے پال سنگھ سمیت بڑی تعداد میں عہدیدار اور کارکنان موجود تھے۔



یو این آئی