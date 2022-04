اتراکھنڈ: اتراکھنڈ کا ضلع ادھم سنگھ نگر کے کاشی پور میں 2 اپریل کو شروع ہونے والا ٹیل میلہ زوروں پر ہے۔ چیتی میلے میں ہر سال کی طرح اس بار بھی گھوڑوں کی منڈی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس بار گھوڑا منڈی میں سب سے مہنگا گھوڑا بھورا ہے۔ بھورا کی قیمت 21 لاکھ روپیے ہے۔ کورونا کی وجہ سے یہ بازار پچھلے دو سالوں سے نہیں لگ سکا۔ جس کی وجہ سے اس بار میلے میں گھوڑوں کے تاجر اور خریدار کم تعداد میں پہنچے ہیں۔

A Horse that is More Expensive than Mahindra XUV700 Car

اس بار اتر پردیش، راجستھان، گجرات اور پنجاب وغیرہ سے گھوڑوں کے تاجر چیتی میلے میں لگنے والی گھوڑا منڈی میں پہنچ گئے ہیں۔ گھوڑوں کے خریدار ان کے کرتب دیکھ کر ہی گھوڑے خریدتے ہیں۔ اس بار اس گھوڑا منڈی میں سندھی، عربی، مارواڑی، اولک، امرتسری، ولہوترا، نوخرہ اور افغانی نسل کے گھوڑے آئے ہیں۔ یہاں لدھیانہ اور پنجاب کے گھوڑوں کی بہت مانگ ہے۔ A horse that is more expensive than Mahindra XUV700 car has been brought for sale in Kashipur's Chaiti Mela

کہا جاتا ہے کہ سلطانہ ڈاکو جو کہ اتر پردیش میں اپنے وقت کی مشہور ڈاکو تھی، بھی اس نخاسہ بازار سے گھوڑا خریدا کرتی تھی۔ اس وقت گھوڑے 5 سے 50 روپے تک دستیاب تھے اور اچھی نسل کا گھوڑا 100 سے 150 روپے میں دستیاب تھا۔ اس بار میلے میں سب سے زیادہ قیمت کا گھوڑا آیا ہے۔ اس کی قیمت 21 لاکھ روپیے ہے۔ بھورا کا مالک ابو الحسن ہے۔ وہ اتر پردیش کے رام پور ضلع کا رہنے والا ہے۔ وہ 2014 سے اس میلے میں گھوڑے لا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بھورا نخرہ مارواڑی کا بچہ ہے جس کی عمر 17 ماہ ہے۔

گھوڑا منڈی لگانے والے چودھری شوکت نے بتایا کہ گھوڑا منڈی ان کے آباؤ اجداد نے لگائی ہے جسے 140 سال ہو گئے ہیں۔ یہ بازار ان کے دادا حسین بخش نے لگوایا تھا۔ حسین بخش کے بیٹے کا نام محمد حسین، محمد حسین کے بیٹے کا نام علی بہادر، علی بہادر کے بیٹے کا نام جعفر علی اور جعفر علی کا بیٹا خود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس گھوڑا منڈی میں میرٹھ، بابو گڑھ چھاؤنی، رانی کھیت چھاؤنی اور گوشالا سے لوگ گھوڑے خریدنے آتے تھے۔

واضح رہے کہ اودھم سنگھ نگر کے ضلع مجسٹریٹ اور ایس ایس پی نے گزشتہ روز چیتی میلے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس دوران ڈی ایم اور ایس ایس پی نے بھی عہدیداروں کو تاریخی ٹیل میلے کے انتظامات کو درست رکھنے کی ہدایت دی تھی۔ چیتی میلہ ایک ماہ تک جاری رہے گا۔