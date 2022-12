میرٹھ:ریاست اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کے مولانا قصبے میں نوجوان کا اس کے دوستوں نے ہی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ پولیس ملزمین کی تلاش کر رہی ہے۔Youth Shot Dead By His Friends In Meerut In Uttar Pradesh

میرٹھ میں دوستوں کے ہاتھوں دوست کا قتل

ذرائع کے مطابق میرٹھ کے تھانہ مولانا علاقے کے تہائی محلے میں گزشتہ روز نوجوان کو گھر سے اس کے دوست بلا کر لے گئے اور بازار میں سر عام گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بازار میں فائرنگ کے واقعے کے بعد علاقے سنسنی پھیل گئی۔ اس واقعہ کی اطلاع پر مقامی تھانے کی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش شروع کردی۔ ابتدائی تفتیش کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے ہسپتال بھیجنے کا انتظام کیا۔

پولیس کے مطابق مہلوک کا اس کے دوستوں کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ جھگڑے کی بنیاد پر ہی نوجوان کا قتل کیا گیا ہے۔ قتل معاملے میں ملوث نوجوانوں می تلاش شروی کردی گئی ہے ۔Youth Shot Dead By His Friends In Meerut In Uttar Pradesh