اترپردیش کے شہر نوئیڈا کے دنکور تھانے کے علاقے کے کنارسی گاؤں میں گزشتہ شب تقریباً ایک بجےایک نوجوان کی بچہ کو اغوا کرنے کے الزام میں پٹائی کردی گئی،جس کے بعد اسے اسپتال لے جایا گیا،تاہم راستہ میں ہی اس کی موت ہوگئی،ہلاک شدہ بھائی نے کئی نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرایاہے،پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا ہے۔-Nepali Youth Accused of Kidnapping Attempt Lynched to Death in Noida



بتایاجارہا ہے کہ نریش نامی شخص کے مکان میں رات دس بجے ایک نوجوان داخل ہوا،اور اس کے چھ ماہ کے بیٹے مانوک کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ گھر والوں اورگاؤں والوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس دوران اغواکرنے کی کوشش کرنے والے شخض کو لوگوں نے درخت سے باندھ دیا،اور اسکی پٹائی کرنے لگے،اس کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ملزم کی شناخت نیپال کے ڈوندرا گاؤں کے رہنے والے 25سالہ ننکو کے طور پر کی گئی ہے۔

پولیس ننکو کو کوتوالی لے گئی اور اسے اسپتال میں داخل کیاگیا،جہاں سے اسے ضلع اسپتال ریفر کر دیا گیا۔تاہم راستے میں ہی اس کی موت ہوگئی،ہلاک شدہ شخص کے چھوٹے بھائی پنچرام نے نریش اور اس کے رشتہ داروں اور گاؤں والوں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرایا ہے۔ پولیس نے نریش کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا،جس کے بعد اسے جیل بھیج دیاگیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کے بعد تمام ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔