کانپور: شہر کانپور کے کرنل گنج علاقہ میں کربلا اعظم علی خان میں ایک پروگرام بعنوان یوم رسول کے نام سے مولانا کلب جواد فینس ایسوسی ایشن نے انعقاد کیا۔ جس میں تمام فرقوں کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم حضرات کو بھی مدعو کر کے قومی یکجہتی کا پیغام دینے کی کوشش کی گئی۔ پروگرام میں یوم رسول کے نام سے منعقد پروگرام میں مسلم اور غیر مسلم دانشوران، علماء کرام اور شعرائے کرام نے شرکت کی۔ علمائے کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وضاحت کے ساتھ تذکرہ کیا اور سیرت پر عمل کرنے کے لیے زور دیا، علماء کرام نے اس بات پر سب سے زیادہ زور دیا کہ نبی کی سیرت کا عملی نمونہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کے شاہد بھی ہیں۔ A Message of National Unity from the Youm e Rasool Program in Kanpur

اس پروگرام میں علمائے کرام نے عوام سے اپیل کی کہ اگر ہم سیرت پر عمل کر رہے ہوں گے تو غیر مسلم حضرات ہم کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ جب یہ اتنا اچھا انسان ہے تو ان کے رہبر نبی کریم صلی وسلم کتنے اچھے انسان رہے ہوں گے۔ کلب جواد فینس ایسوسی ایشن ہر سال یوم رسول کے پروگرام کا انعقاد کر کے قومی یکجہتی کا پیغام دینے کی کوشش کرتی ہے، اس تنظیم کا یہ 23 واں سالانہ پروگرام ہے، اس پروگرام میں تمام فرقے کے لوگ ایک اسٹیج پر اکھٹے ہو کر قومی یکجہتی کی نظیر پیش کرتے ہیں۔