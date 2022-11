مظفر نگر: ریاست اترپردیش کے ضلع مظفر نگر کے کلیکٹریٹ کے احاطے میں بھارتیہ کسان یونین اراجنیتک کے سینکڑوں کار کنان نے قومی ترجمان دھرمیندر ملک کی سربراہی میں کسانوں کے مختلف مطالبات کو لےکر زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا اور وزیر اعلی کے نام ضلع انتظامیہ کو ایک میمورنڈم پیش کیا۔Demonstration in Muzaffarnagar on various demands



بھارتیہ کسان یونین ایراجنیتک

اس میمورینڈم کے ذریعے یہ مطالبات کیے گئے ہیں کہ گنے کی قیمت کو 400 روپے کونٹل کی جائے،،حکومت دھان کی فروخت میں آرہی پریشانیوں کو دور کرے اور منڈی کے باہر غیر قانونی طریقے سے خرید فروخت پر روک لگائے،حکومت ٹریکٹر ٹرالیوں پر کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو لانے لے جانے پر لگائی گئی پابندیوں کو ہٹائے،بھاری بارش کی وجہ سے فصلوں کو ہوئے نقصان پر حکومت کسانوں کو معاوضہ دے،آوارہ مویشیوں کی وجہ سے فصلیں برباد ہو رہی ہیں ان مویشیوں کو لے کر حکومت سخت قدم اٹھائے،مذکورہ مطالبات کے علاوہ دیگر دس نکاتی مطالبات کو لے کر انہوں نے احتجاجی مظاہرہ کے میمورنڈم پیش کیا۔

