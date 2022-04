اس معاملے پر پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ایک حادثہ ہے۔ لواحقین کی طرف سے شکایت موصول ہوئی تو تحقیقات کی جائیں گی۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ حادثہ کیسے پیش آیا۔ اس واقعہ کو لے کر لوگوں میں کئی طرح کے چرچے ہیں۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ وہیں علاقہ میں یہ چرچہ ہے کہ خاتون کو کسی نے دھکا دیا ہے۔Woman Dies After Falling Down From Third Floor

دراصل ہاتھرس کا رہنے والا وجیندر غازی آباد میں کار چلاتا ہے۔ وہ اپنی 24 سالہ بیوی پریتی کے ساتھ کھوڑا تھانہ علاقہ کے سبھاش پارک کالونی میں کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ وجیندر صبح کام پر نکلے تھے۔ دوپہر کو پریتی کپڑے اتارنے تیسری منزل پر گئی۔ اس دوران وہ مشکوک حالات میں گر گئی۔ خون زیادہ بہنے سے پریتی کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ وہیں اس معاملے پر کھوڈا پولس اسٹیشن کے انسپکٹر برجیش کشواہا نے کہا کہ ابھی تک خودکشی یا قتل جیسی کوئی بات سامنے نہیںآئی ہے۔ ابتدائی طور پر یہ ایک حادثہ معلوم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پریتی پر اچانک حملہ ہوا اور وہ نیچے گر گئیں۔ Woman Dies After Falling Down From Third Floor