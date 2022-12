ایس ایچ او کی اہلیہ نے نومولود بچی کی جان بچائی

نوئیڈا: ریاست اترپردیس کے گریٹر نوئیڈا کے نالج پارک تھانے کے انچارج ونود کمار کی اہلیہ جیوتی سنگھ شرخیوں میں ہیں۔ ان کی وجہ سے ایک نومولود بچی کی جان بچ گئی۔ پولیس کو جھاڑیوں سے نومولود بچی ملی۔ سردی کی وجہ سے بچے کی حالت بہت نازک تھی اور اس کا جسم اکڑ چکا تھا۔ جس کے بعد شوہر کے کہنے پر اسٹیشن انچارج کی بیوی نے بچی کو دودھ پلایا جس سے لڑکی کی جان بچی اور اس کے بعد اسے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ The SHO's Wife Saved The Life Of The Newborn Girl Who Was Found In The Bushes

پولیس کو اطلاع ملی کہ شاردا ہسپتال کے قریب جھاڑیوں میں ایک نومولود بچی پڑی ہے۔ وہ رو رہی ہے جس کے بعد پولیس موقعے پر پہنچی اور بچی کو لے کر تھانے پہنچ گئی۔ اس دوران تھانے کے انچارج ونود کمار نے بچی کو دیکھا تو اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ اسے سردی لگ رہی تھی اور وہ بھوکی بھی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ برداشت نہ کرسکے اور انہوں نے ساری بات اپنی بیوی کو بتائی اور بچی کو دودھ پلانے کو کہا جس کے بعد جیوتی سنگھ نے بچی کو دودھ پلایا اور اسے گرم رکھنے کا انتظام کیا۔ دودھ پینے اور کچھ گرمی لگنے کے بعد بچی کو راحت ملی اور پھر اس کے بعد اسے ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔

جیوتی سنگھ نے بتایا کہ اسٹیشن انچارج میرے شوہر اسے تھانے لے آئے اور اس کی حالت دیکھ کر مجھے ساری صورتحال بتائی اور بچی کو دودھ پلانے کو کہا۔ جس کے بعد میں نے اسے دودھ پلایا۔ وہ دودھ پیتے ہوئے میری گود میں سو گئی۔ آرام کرنے کے بعد اسے ہسپتال بھیج دیا گیا۔ فی الحال نوزائیدہ بچی گریٹر نوئیڈا کے جی آئی ایم ایس اسپتال میں داخل ہے۔ اب اس کی حالت بھی ٹھیک ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ نومولود بچی کو کس نے اس طرح جھاڑیوں میں پھینکا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:Dalit Girl Gang-Raped پولیس پر اجتماعی جنسی زیادتی کے بجائے چھیڑ چھاڑ کا مقدمہ درج کرنے کا الزام

نالج پارک تھانے کے انچارج ونود کمار اور ان کی اہلیہ جیوتی سنگھ کی انسانیت کی مثال کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے۔ نالج پارک تھانے کے انچارج ونود کمار نے بتایا کہ قریب میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی تلاشی لی جارہی ہے اور لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی جارہی ہے، حالانکہ ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ The SHO's Wife Saved The Life Of The Newborn Girl Who Was Found In The Bushes