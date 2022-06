بڈھانہ، مظفر نگر: ریاست اترپردیش کے ضلع مظفر نگر کے قصبہ بڈھانہ میں جمعیت علماء کی مقامی یونٹ کے عہدیداروں نے پرندوں کے لیے چارے پانی کا نظام شروع کرکے ایک نئی پہل کی ہے جس کی ہر طرف ستائش کی جارہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق جمعیت علماء ہند کی شاخ بڈھانہ کے زیراہتمام مظفر نگر روڈ پر واقع روم پزا ریسٹورنٹ میں پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ جس میں جمعیت علماء بڈھانہ کے عہدیداروں نے اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر پرندوں کے لیے مٹی کے برتن میں پانی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ Water Management for Animals and Birds۔ اور اس موقع پر مٹی کے برتن بھی تقسیم کیے گئے۔ اس دوران مہمان خصوصی بڈھانہ کے سی او ونے کمار گوتم نے کہا کہ یہ ایک قابل تحسین اقدام ہے۔ Water Campaign for Birds of Jamiat Ulemae Hind Badhana

جمعیت علماء ہند شاخ بڈھانہ کے عہدیداروں نے پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے کی مہم شروع کی

انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے لیے جمعیت علماء کے ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سی او بڈھانہ نے مزید کہا کہ برسات شروع ہو رہی ہے، تمام لوگ اس کے پانی کو زمین میں جذب کرنے کا انتظام کریں، جو پانی کے ذخیرے کے لیے بہت اچھا ہو گا۔ جمعیت علماء بڈھانہ کے شہر صدر حافظ شیردین نے کہا کہ ہم نے اس مہم کا آغاز اپنے گھروں سے کیا ہے اور ہماری کوشش ہو گی کہ ہم اس مہم کو بڑے پیمانے پر چلائیں گے۔

انہوں نے کہا کہ جب جمعیت علماء کے برتنوں سے پرندے اپنی پیاس بجھائیں گے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ مہم کے انچارج جمعیت علماء بڈھانہ کے ضلع سیکرٹری اور میڈیا انچارج محمد آصف قریشی نے کہا کہ گرمی ہو رہی ہے، ایسے میں پرندے پانی کی پیاس اور بھوک سے بے حد پریشان ہیں وہ اپنی جان دے دیتے ہیں اس لیے پرندوں کی دیکھ بھال کرنا انسانیت کی ذمہ داری ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ مہم بہت پہلے شروع کرنی چاہیے تھی۔ شہر جنرل سیکرٹری حافظ تحسین رانا نے جمعیت کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ کام سماجی خدمت کا کام ہے جس کا آغاز جمعیت علماء بڈھانہ کے کارکنان یہاں سے کر رہے ہیں۔ ماسٹر نیرج نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر جمعیت علماء کے عہدیداروں کو برتن تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر حافظ شیردین، حافظ تحسین، محمد آصف قریشی، مولانا صنوبر، مفتی یامین، کوثر علی رانا، قاری ندیم، شاہد قریشی، راشد منصوری کونسلرز، نشانت، اویس، قاری عمر، نوید اور ندیم روض الدین انصاری وغیرہ موجود تھے۔