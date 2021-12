غازی آباد: شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی Wasim Rizvi convert to Hinduism نے پیر کو غازی آباد کے ڈاسنا Wasim Rizvi in Dasna temple میں سناتنی روایت پر عمل کرتے ہوئے ہندو مذہب میں Wasim Rizvi in Sanatan Dharma شمولیت اختیار کرلیا۔

اس ضمن میں جب میڈیا نے وسیم رضوی سے تبدیلیٔ مذہب Wasim Rizvi convert to Hinduism کے حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے اس معاملے پر کھل کر جواب دیا اور کہا کہ 'تبدیلیٔ مذہب کی کوئی بات نہیں ہے، جب مجھے اسلام سے خارج کردیا گیا تو پھر یہ میری مرضی ہے کہ میں کون سا مذہب اختیار کروں۔

انہوں نے ہندو مذہب کے تعلق سے کہا کہ سناتن دھرم دنیا کا پہلا مذہب ہے اور اس میں انسانیت پائی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'جمعہ کی نماز کے بعد ہمیں جب اسلام سے نکال دیا گیا اور ہمارا سر قلم کرنے کے لیے فتوے جاری کردیئے گئے اور انعام رکھا گیا تو ایسے حالات میں کوئی ہمیں مسلمان کہے تو ہمیں شرم آتی ہے'۔