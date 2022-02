ریاست اترپردیش اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ضلع علی گڑھ کی سات اسمبلی حلقوں کے لئے ووٹنگ آج صبح سات بجے گھنے کہرے میں شروع ہوچکی ہے۔ تمام ووٹنگ مراکز میں حفاظت کے پختہ انتظامات ہیں۔ First Phase Voting in Aligarh

سات مرحلوں میں ہونے والے ریاست اترپردیش اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں علی گڑھ سمیت شاملی، باگپت، مظفرنگر، آگرہ، میرٹھ، غازی آباد، ہاپوڑ، گوتم بدھ نگر، بلند شہر، متھورا میں آج کل 58 سیٹوں کے لئے انتخابات ہو رہے ہیں۔ Voting for ٖFirst Phase Begins in 58 constituencies



علی گڑھ کی جن سات اسمبلی حلقوں میں آج ووٹنگ ہو رہی ہے، وہ ہے علی گڑھ، خیر، بارولی، اترولی، چھرا، کول، اگلاس۔ Voting Begins for Seven Assembly seats in Aligarh جن میں 12 لاکھ 91 ہزار 961 خواتین سمیت کل 27 لاکھ 65 ہزار 74 ووٹرز ہیں۔ ضلع کے سات اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالنے کے لیے 3134 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں۔ ووٹنگ کے دوران پولنگ بوتھس پر کورونا انفیکشن کے پیش نظر کووڈ-19 پروٹوکول کے بعد ووٹنگ کرائی جارہی ہے۔ ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کے لیے دستانے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کورونا میں مبتلا یا علامات والے ووٹرز کو آخری گھنٹے میں ووٹ ڈالنے کا موقع ملے گا۔



ہر اسمبلی میں 07 ماڈل بوتھ اور 35 گلابی بوتھ بنائے گئے ہیں جس کے لیے 111 مائیکرو آبزرور، 303 سیکٹر مجسٹریٹ اور 21 زونل مجسٹریٹ ہیں۔



علیگڑھ کول اسمبلی حلقے میں شمشاد مارکیٹ میں موجود اے ایم یو احمدی بلائنڈ اسکول میں صبح سے ہی ووٹرس کی کم تعداد دیکھنے کو مل رہی ہے جس کی وجہ صبح کا وقت اور موسم سرما بھی بتایا جا رہے۔

علیگڑھ کول اسمبلی اور شہر اسمبلی حلقوں سے چار چار مسلم امیدوار انتخابات میں اپنی قسمت آزمانے اترے ہوئے ہیں۔ علیگڑھ کول اسمبلی (75) سے چار مسلم امیدوار کھڑے ہوئے ہیں۔ بہوجن سماج پارٹی سے محمد بلال، سماجوادی پارٹی سے اججو اسحاق، نعیم خان اور شمس تبریز خان دو آزاد امیدوار ہیں۔